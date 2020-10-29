Разработчики про обновление в War Thunder — новая техника и улучшение графики
Разработчики War Thunder продолжают рассказывать игрокам о грядущем обновлении "Новая сила", которое возможно выйдет уже в середине ноября, в патче добавят новую технику и улучшат графику.
реклама
В первую очередь, разработчики выложили две статьи об изменениях неба после апдейта, в игре появятся новые типы облаков на различной высоте, а также более качественный туман. Далее разработчики показали новые визуальные эффекты для авиации, появятся новые эффекты взрывов, выстрелов, новая физика пожара и красивые разрушения авиации.
Но одними эффектами и улучшением неба игроков не удивить, так что разработчики решили добавить новую технику в игру, а именно советский реактивный самолёт "МиГ-21бис", это лучшая версия данного самолёта, он имеет очень хорошую маневренность и будет держать топы первое время. Второй самолёт который добавят в патче, это "Saab Sk 60B" — шведский штурмовой самолёт который использовался как учебный, а после его модернизировали под военные дела.
реклама
А ещё, разработчики открыли предзаказ на первую премиальную машину нового обновления, это танк "Т-72АВ".
Хочу напомнить, что с выходом патча "Новая сила", игра станет доступна на консолях нового поколения, и как обещают разработчики игра будет идти в ультра 4К разрешении и 60 кадров в секунду, и в это верится с трудом.
реклама
Плюс ко всему этому, в новом обновлении появится NVIDIA DLSS.
реклама
Игра War Thunder вышла 1 ноября 2012 года, и сейчас доступна на PC, Xbox One, PS4, а вскоре выйдет и на некстген консоли PS5 и Xbox Series.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила