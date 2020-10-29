В Legends of Runeterra начался ивент посвященный группе K/DA
Недавно вышел новый сингл под названием "MORE" от виртуальной группы K/DA, сейчас же Riot Games сообщила, об начале нового тематического события в мире карточной Legends of Runeterra, а событие посвящено группе K/DA.
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В новом ивенте игроков ждет много наград, например все игроки смогут совершенно бесплатно открыть набор особых заклинаний, это поможет как новичкам, так и ветеранам игры. Ещё разработчики добавили новую лабораторию под названием “Сила звезд”, в ней игроки смогут взять уже заранее созданную колоду, а также появился новый боевой пропуск.
Событие K/DA “ALL OUT” будет доступно весь месяц, и завершится 24 ноября в 20:00 по МСК.
Также хочу напомнить, что совсем недавно вышел патч 1.13, в нем разработчики немного изменили баланс карт, чтобы в игре не было "имбы".
В новом обновлении добавили новую карту под названием "Клинок зенита", и удалили такие карты как: Кристальный козерог, Крылатые прохвостики, Желание.
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Все новые карты: Глубинное око, Заноза, Наемница, Шипохвост-охотник, Картечь.
Все удаленные карты: Обезьяний истукан, Проныра, Осколки Горы, Игровой автоматон, Разбитые надежды, Пилигрим Тиари, Вымогательство, Разбитые надежды.
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А ещё добавили возможность авторизации через Apple (только IOS) в регионе Тайвань.
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