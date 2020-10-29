Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Недавно вышел новый сингл под названием "MORE" от виртуальной группы K/DA, сейчас же Riot Games сообщила, об начале нового тематического события в мире карточной Legends of Runeterra, а событие посвящено группе K/DA.

реклама

В новом ивенте игроков ждет много наград, например все игроки смогут совершенно бесплатно открыть набор особых заклинаний, это поможет как новичкам, так и ветеранам игры. Ещё разработчики добавили новую лабораторию под названием “Сила звезд”, в ней игроки смогут взять уже заранее созданную колоду, а также появился новый боевой пропуск.

Событие K/DA “ALL OUT” будет доступно весь месяц, и завершится 24 ноября в 20:00 по МСК.

анонсы и реклама RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Также хочу напомнить, что совсем недавно вышел патч 1.13, в нем разработчики немного изменили баланс карт, чтобы в игре не было "имбы".

В новом обновлении добавили новую карту под названием "Клинок зенита", и удалили такие карты как: Кристальный козерог, Крылатые прохвостики, Желание.

реклама

Все новые карты: Глубинное око, Заноза, Наемница, Шипохвост-охотник, Картечь.

Все удаленные карты: Обезьяний истукан, Проныра, Осколки Горы, Игровой автоматон, Разбитые надежды, Пилигрим Тиари, Вымогательство, Разбитые надежды.

реклама

А ещё добавили возможность авторизации через Apple (только IOS) в регионе Тайвань.