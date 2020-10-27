В Rainbow Six Siege добавят новый режим на время Хеллоуина
Вот-вот наступит Хеллоуин, и компания Ubisoft решила рассказать как его будут праздновать игроки Rainbow Six Siege — разработчики решили добавить режим под названием "Sugar Fright”, этот режим будет доступен в течении ограниченного времени.
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В этом режиме будет лишь одна карта под названием "Город из снов", а в качестве персонажей будут кукольные версии целых 10 оперативников из игры. В этом режиме будут использовать командный бой, где игрокам предстоит собрать энное количество конфет, которые будут выпадать из убитых противников.
Мероприятие начнется уже сегодня, а должно завершится 10 ноября, но разработчики могут продлить это событие. Участники данного события смогут получить различные косметические предметы в тематике Хеллоуина, и с такой же тематикой купить косметику в магазине.
Хочу напомнить о том, что игра Rainbow Six Siege недавно вошла в список игр Xbox Game Pass, и теперь купив подписку вы сможете поиграть в Rainbow Six Siege и множество других очень интересных игр, среди них:
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Серия Forza, а с ней и Forza Horizon 4 — одна из лучших гонок на ПК и Xbox, в которой графика может удивить любого даже сейчас, хотя игра вышла в 2018 году, а количество автомобилей удивляет.
Серия The Elder Scrolls — лучшая РПГ по мнению автора, а в части Skyrim есть очень много заданий, и проходить игру вы будете очень долго в прямом смысле этого слова, скорее всего TES VI выйдет быстрее чем вы пройдете Skyrim, а моды могут улучшить графику до уровня новых игр.
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