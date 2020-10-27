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Сейчас разработчики трудятся над очень крупным апдейтом под названием "Новая Сила", но Gaijin Entertainment не забыла об восьмом дне рождения War Thunder, разработчики запланировали довольно интересные мероприятия в честь данного праздника.

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Сейчас все игроки могут воспользоваться различными скидками на модификации, технику и скидкой на премиумную подписку, а уже 2 ноября на официальном сайте начнется распродажа. И ещё один маленький бонус от разработчиков — 30 октября за один проведенный бой, игрокам будут выдавать специальную декаль, а в ветку исследований вернётся легендарный танк "Маус", убийца всего и вся.

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Ещё станет доступен режим "Скрытная угроза", в нем игроки будут сражаться на подводных лодках, и это приурочено к празднованию Хеллоуина.

28 октября разработчики хотят провести дуэльные и командные турниры, а также соревнование "Redragon" которое станет доступно уже 6 ноября.

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Также хотелось бы напомнить, что War Thunder будет доступен на некстген консоли PS5, и игра будет идти в 4К разрешении и 60 кадрами в секунду, а также с быстрыми загрузками, куда без этого на некстген консоли, хотя в это верится с трудом.

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Ну и ещё одна интересная новость от разработчиков — вскоре в игре появится поддержка NVIDIA DLSS.