War Thunder отмечает восьмилетие
Сейчас разработчики трудятся над очень крупным апдейтом под названием "Новая Сила", но Gaijin Entertainment не забыла об восьмом дне рождения War Thunder, разработчики запланировали довольно интересные мероприятия в честь данного праздника.
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Сейчас все игроки могут воспользоваться различными скидками на модификации, технику и скидкой на премиумную подписку, а уже 2 ноября на официальном сайте начнется распродажа. И ещё один маленький бонус от разработчиков — 30 октября за один проведенный бой, игрокам будут выдавать специальную декаль, а в ветку исследований вернётся легендарный танк "Маус", убийца всего и вся.
Ещё станет доступен режим "Скрытная угроза", в нем игроки будут сражаться на подводных лодках, и это приурочено к празднованию Хеллоуина.
28 октября разработчики хотят провести дуэльные и командные турниры, а также соревнование "Redragon" которое станет доступно уже 6 ноября.
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Также хотелось бы напомнить, что War Thunder будет доступен на некстген консоли PS5, и игра будет идти в 4К разрешении и 60 кадрами в секунду, а также с быстрыми загрузками, куда без этого на некстген консоли, хотя в это верится с трудом.
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Ну и ещё одна интересная новость от разработчиков — вскоре в игре появится поддержка NVIDIA DLSS.
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