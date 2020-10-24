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Gaijin Entertainment сообщила о том, что их игра War Thunder в середине ноября получит новый апдейт под названием "Новая сила", и после выхода данного патча игроки смогут скачать игру на PS5 и Xbox Series, и конечно же это уменьшит время загрузки игры.

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Как говорят разработчики, на некстген консолях игра будет идти в отличном 4К разрешении и с 60 кадрами в секунду, хотя в это верится с трудом, а вот консоли PS4 и Xbox One тоже получат новый апдейт, но увы без "Ультра-мега разрешения".

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Также разработчики сообщили об обновлении движка Dagor, это позволит разработчикам сделать графику и физику еще лучше, сделать более качественную карту и больше разрушений, а также теперь в игру добавят поддержку NVIDIA DLSS.

Размышления автора:

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На данный момент системные требования у War Thunder очень маленькие, даже не самый лучший ноутбук за маленькую цену может запустить игру на минимальных настройках графики, а на ультрах справится даже средний ПК, конечно не у всех, на производительность влияет довольно много факторов, но саму игру поиграть могут в прямом смысле все, маленькие требования и бесплатное скачивание делают свое дело, но что будет с выходом игры на некстген, возможно требования станут немного выше, но не слишком сильно, ибо за 8 лет существования игры, они увеличивались совсем немного, так что обновление движка даст новую графику, новую физику и новые разрушение, но не увеличит системные требования, но это всего лишь размышления автора, и на самом деле все может быть куда хуже, или же лучше.