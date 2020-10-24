War Thunder будет доступен на новом поколении консолей
А его графику сделают более хорошей.
Gaijin Entertainment сообщила о том, что их игра War Thunder в середине ноября получит новый апдейт под названием "Новая сила", и после выхода данного патча игроки смогут скачать игру на PS5 и Xbox Series, и конечно же это уменьшит время загрузки игры.
реклама
Как говорят разработчики, на некстген консолях игра будет идти в отличном 4К разрешении и с 60 кадрами в секунду, хотя в это верится с трудом, а вот консоли PS4 и Xbox One тоже получат новый апдейт, но увы без "Ультра-мега разрешения".
Также разработчики сообщили об обновлении движка Dagor, это позволит разработчикам сделать графику и физику еще лучше, сделать более качественную карту и больше разрушений, а также теперь в игру добавят поддержку NVIDIA DLSS.
Размышления автора:
реклама
На данный момент системные требования у War Thunder очень маленькие, даже не самый лучший ноутбук за маленькую цену может запустить игру на минимальных настройках графики, а на ультрах справится даже средний ПК, конечно не у всех, на производительность влияет довольно много факторов, но саму игру поиграть могут в прямом смысле все, маленькие требования и бесплатное скачивание делают свое дело, но что будет с выходом игры на некстген, возможно требования станут немного выше, но не слишком сильно, ибо за 8 лет существования игры, они увеличивались совсем немного, так что обновление движка даст новую графику, новую физику и новые разрушение, но не увеличит системные требования, но это всего лишь размышления автора, и на самом деле все может быть куда хуже, или же лучше.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила