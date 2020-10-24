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Команда разработчиков игры Genshin Impact активно трудиться над новым обновлением под номером 1.1, в нем разработчики сделают все, что хотели игроки, и сейчас разработчики опубликовали целый список изменений.

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Во-первых, в новой версии игры разработчики планируют увеличить значение накопленной первородной смолы, с 120 до 160.

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Также разработчики решили добавить новые функции в настройках управления, но сейчас не все готово, так что функции будут добавлять постепенно в течение месяца.

Появится фильтр для артефактов по их характеристике.

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Пользователи смогут получить предметы для постройки телепортов совершенно бесплатно.

В новом апдейте разработчики доработают интерфейс игры, и сделают его более удобным и понятным для игроков.

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Также хочу напомнить, что в понедельник 26 октября начнется новое событие под названием "Изумительные изделия", и оно будет длиться всего неделю, а именно до 2 ноября. В ивенте игрокам необходимо будет найти торговца Ли Бэня, а для этого игрокам создали подсказки. В обмен на различные материалы он предложит открыть коробку с чудесами, в ней можно будет получить различные интересные награды, а за все время события у вас получится открыть 7 таких коробок, их необходимо открыть до 2 ноября, иначе они исчезнут.

Для того чтобы участвовать в испытании вам необходимо иметь как минимум 12 ранг приключений.