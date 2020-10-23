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Крупное обновление Last Oasis добавило механику торговли
Над данным апдейтом разработчики хорошо старались.

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Donkey Crew выпустила новое крупное обновление для игры Last Oasis, оно посвящено торговле. Это один из самых больших патчей за все существование игры, оно содержит не только маленькие исправления различных багов, но приносит и различные важные изменения в игру.

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Как сообщают разработчики, они очень старались над этим патчем, чтобы дать пользователями крупный апдейт. Главная особенность данного патча — механика торговли, за новую валюту под названием "флецы" игроки смогут купить почти любой предмет какой они захотят, но, для того чтобы стать опытным торговцем, вам понадобится специальный навык.

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В апдейте появилась новая локация Древнего Города — исследуя ее, игроки смогут различные предметы, ископаемые и ещё много чего.

В патче появились странствующие торговцы, их можно встретить в мире Last Oasis во время путешествия, они же в свою очередь предлагают игроку уникальные предметы.

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В патче добавили аукционы на Торговой станции Флотиллы, теперь игроки смогут торговаться за различные предметы, оружие и так далее.

Появились глобальные хранилища флецев, эта функция предоставит доступ к сбережениям игрока на любой станции.

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Если вдруг местность где вы разместили свое торговое предложение вдруг выгорит, тогда ваше предложение автоматически будет перенесено на другую торговую станцию.

Появился новый шагоход — Сайлур-Ходок, он специализируется на перевозке каменных баз.

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