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Интересная MMORPG Bless Unleashed вышла более полугода назад на Xbox One, и вот теперь настал тот день, когда игра выходит на консоль PS4, теперь каждый обладатель данной консоли сможет окунуться в этот фентезийный мир.

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Разработчики сообщили о новом обновлении в игре под названием "The Spear of Salvation" которое должно выйти уже совсем скоро, это небольшое контентное обновление, которое принесет новые косметические предметы, а также позволит игрокам заниматься рыболовством и прокачать свое ремесло и навыки.

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Пока что игроки могут поучаствовать в событии которое посвящено Хеллоуину, и называется оно "Dreadnight Festival", событие продлится до 4-6 ноября в зависимости от вашей платформы.

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Bless Unleashed — это хардкорная MMORPG в открытом мире, в котором опасность скрывается за каждым углом, буквально за каждой стеной, а благодаря движку Unreal Engine 4 в игре есть хорошо проработанная функция уклонения, в игре есть кооперативный PvE-режим, и онлайн PvP-режим с множеством различных событий, а море различного контента не даст заскучать игрокам.

Bless Unleashed доступна на платформах Xbox One, PC и PS4, и на данный момент находится на стадии бета-тестирования, а релиз игры запланирован на 2021 год, если игра вас заинтересовала, то вы можете добавить игру в желаемое на площадке Steam.