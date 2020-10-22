В Dead By Daylight началось празднование Хеллоуина
И оно посвящено недавно вышедшему маньяку "Мор"
Behaviour Interactive объявили о старте нового события в Dead By Daylight, и название ему дали — "Вечный Мор".
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Событие посвящено празднованию Хеллоуину, а игроков ждут новые крюки с тематикой Хеллоуина и новые генераторы, за ремонт которого будут давать больше очков, и такие изменения в Dead By Daylight уже были, например Китайский новый год.
На время события в игру вернут гнойные цветы, а также добавят тематические предметы, как новые, так вернут и старые, ещё выйдет последняя глава сюжетной арки "Священное увядание", она началась в 2018 году.
Со всем этим, в архиве появилась новая книга под номером V, и называется "Спущенный", в книге почти все задания связаны с выжившими и гнойными цветками, все это даст дополнительные очки крови.
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За прохождение испытаний Мора, вы сможете открыть воспоминания для таких персонажей как: Мор, Нея Карлссон, Деревенщина.
До конца испытания для всех убийц будет доступна так называемая "Моровая сыворотка" — сыворотка использует силу гнойных цветков, и после того как убийца насадил жертву на крюк, убийце дают дополнительную скорость.
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Dead By Daylight появилась на свет 14 июня 2016 года, и доступна на таких платформах как: PC, Xbox one, PS4, Google Stadia, IOS, Android, Nintendo Switch, и в скором времени станет доступна на PS5 и Xbox series.
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