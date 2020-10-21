Ubisoft создала функцию для переноса сохранений в играх между PC, PS и Xbox
И это довольно интересно, можно разобраться с такой функцией.
Ubisoft показали новую функцию Connect — это даст новые возможности в сфере кроссплея, и поможет игрокам, данное нововведение объединяет все функции Uplay, лончера для РС и Ubisoft Club.
реклама
Возможности останутся прежними, но для самой Ubisoft это даст большой прогресс в сфере игр, теперь игрокам можно будет переносить свои сохранения с PC на PS, с PS на Xbox, ну и напоследок с Xbox обратно на PC.
На данный момент Ubisoft подтвердила данную функцию всего в 11 играх, но данный список будет увеличиваться.
- Watch Dogs: Legion
- Assassin's Creed Odyssey
- Assassin's Creed Valhalla
- For Honor
- Ghost Recon Breakpoint
- Hyper Scape
- Steep
- Rainbow Six Siege
- The Division 2
- Immortals Fenyx Rising
- Riders Republic
Со временем разработчики обещают расширить данный список различными играми, но в некоторых старых проектах не будет данной функции, например Watch Dogs 2, Anno 1800, Assassin’s Creed: Unity и других довольно старых проектах от Ubisoft, хотя Ubisoft могли это сделать, но видимо у них нет сил поддерживать проекты, которые уже никак не получится монетизировать, например Far Cry 5.
реклама
Ubisoft Connect появится на свет вместе с Watch Dogs: Legion — 29 октября, и надеемся что запуск будет нормальный, и обойдется без проблем.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила