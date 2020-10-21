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Ubisoft создала функцию для переноса сохранений в играх между PC, PS и Xbox
И это довольно интересно, можно разобраться с такой функцией.

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Ubisoft показали новую функцию Connect — это даст новые возможности в сфере кроссплея, и поможет игрокам, данное нововведение объединяет все функции Uplay, лончера для РС и Ubisoft Club.

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Возможности останутся прежними, но для самой Ubisoft это даст большой прогресс в сфере игр, теперь игрокам можно будет переносить свои сохранения с PC на PS, с PS на Xbox, ну и напоследок с Xbox обратно на PC.

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На данный момент Ubisoft подтвердила данную функцию всего в 11 играх, но данный список будет увеличиваться.

  1. Watch Dogs: Legion
  2. Assassin's Creed Odyssey
  3. Assassin's Creed Valhalla
  4. For Honor
  5. Ghost Recon Breakpoint
  6. Hyper Scape
  7. Steep
  8. Rainbow Six Siege
  9. The Division 2
  10. Immortals Fenyx Rising
  11. Riders Republic

Со временем разработчики обещают расширить данный список различными играми, но в некоторых старых проектах не будет данной функции, например Watch Dogs 2, Anno 1800, Assassin’s Creed: Unity и других довольно старых проектах от Ubisoft, хотя Ubisoft могли это сделать, но видимо у них нет сил поддерживать проекты, которые уже никак не получится монетизировать, например Far Cry 5.

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Ubisoft Connect появится на свет вместе с Watch Dogs: Legion — 29 октября, и надеемся что запуск будет нормальный, и обойдется без проблем.


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