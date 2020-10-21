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Разработчики цивилизации решили рассказать о новом сценарии под названием "Пираты" — данный сценарий выйдет вместе с новым обновлением 22 октября и будет доступен абсолютно всем и совершенно бесплатно.

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Теперь игроки смогут заниматься целых 60 ходов различным делами на море, например грабить другие корабли, искать сокровища или развивать свой флот, тактик для победы будет много, а главная цель в пиратах это не только выжить, но и набрать максимальный счёт к концу игры, а он в свою очередь накапливается при различных действиях, например сражениях с другими пиратами, ограблениями, поиском сокровищ и многое другое.

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В новом сценарии будет доступно целых 4 пиратские фракции и все они со своими особенностями, чем и славится серия Civilisation:

Фракция ужасных пиратов — у игрока будет возможность потопить слишком сильно повреждённый корабль противника, это действие увеличит мощь вашего флота и даст дополнительную скорость передвижения вам, также игрок будет получать дополнительное золото при сражениях.

Фракция каперов — можно отдать слишком сильно повреждённый флот стране-покровителю (Англия, Франция, Испания и Голландия), данное действие принесет игроку дополнительное золото и дурную славу, ещё игрок может видеть все порты страны-покровителя.

Фракция скряг — у вас будет возможность задержать вражеский юнит на одном месте некоторое время, а также снижается стоимость содержания своего отряда и будут давать дополнительные очки за нахождение сокровища, а также у вас будет пассивный доход — маленький процент от текущего количества золота.

Фракция корсаров — корабли могут получить большой бонус к их скорости передвижения, а за открытую клетку на карте фракция получает очки дурной славы.

Также на карте будут буканьеры и сильные легендарные пираты, а помогать вам смогут большие государства, это Англия, Франция, Голландия и Испания.

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