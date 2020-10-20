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Студия NetherRealm решила представить игрокам новый трейлер игры Mortal Kombat 11, и он посвящен одному из персонажей — а именно Рейну.

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На этот раз в ролике выступил один из участников команды — Джонни Кейдж, он подробно рассказал о всех способностях Рейна и показал его фаталити.

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Рейн будет один из трех персонажей в новом Kombat Pack 2, в него войдут также Милина и Рэмбо.

Также вместе с новым набором выйдет и Ultimate-издание, в данном издании будет игра и все ранее вышедшие дополнения.

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Ultimate-издание станет доступно вместе с новым Mortal Kombat Pack 2, а именно 17 ноября и в этот же день игра Mortal Kombat 11 выйдет на новые консоли PlayStation 5 и Xbox Series.

Также напомню, что некстген версия игры будет иметь динамическое 4К разрешение, кроссплей, улучшенную графику и очень быстрые загрузки, даже почти моментальные, а данное обновление для владельцев игры на PS4 и Xbox One будет совершенно бесплатно.

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Возможно в игре будет 120 кадров в секунду, но это неточно, скорее всего игра будет в 60 кадров в секунду и 4К разрешении.

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Mortal Kombat 11 вышла 23 апреля 2019 и доступна на PC, PS4, Xbox One и Google Stadia, в скором времени игра выйдет и на новые консоли PlayStation 5 и Xbox Series, ждать осталось совсем немного, чуть меньше месяца и мы увидим, насколько честны были разработчики с игроками, увидим ли мы то 4К динамическое разрешение и высокий фпс как заявляют разработчики, и это касается не только данной игры, эта проблема некстгена в целом, сейчас все разработчики утверждают об огромной мощности консолей и о том, что они смогут запустить любую игру в 4К разрешении и 120 кадров в секунду, либо более реальные 60 кадров в секунду, как говорится — поживем, увидим.