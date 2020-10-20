DIRT 5 выйдет на новую консоль PS5 уже 12 ноября
А обновление с PS4 будет бесплатным.
Студия Codemasters сообщила, что их новая гонка DIRT 5 на новую консоль PS5 выйдет уже 12 ноября — а владельцы игры на PlayStation 4 смогут получить обновление до некст-ген версии совершенно бесплатно, для тестирования новой графики, а также быстрых загрузок и игрой в 120 кадров в секунду, вам необходимо будет приобрести новую консоль PlayStation 5.
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Также сообщают, что смогут реализовать кроссплей с обладателями проекта на PS4.
На данный момент предзаказ DIRT 5 в версии для PlayStation 5 нет, но игру можно предзаказать для консоли PlayStation 4, игра ударит по вашему кошельку, причем очень даже, на данный момент игра на PS4 стоит целых 3999 рублей.
Напомню, что разрешение игры на консоли 5-го поколения неизвестно, возможно будет 1440р, но скорее всего 1080р.
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Также напомню, что игроки DiRT 5 на PS4 не смогут перенести свои сохранения в некст-ген версию для PlayStation 5, но у пользователей Xbox такой проблемы не будет.
Проблема с переносом сохранений касается прогресса в режиме карьеры, денег на счету и полученных авто. Все что получится спасти, это треки из режима Playgrounds, ибо они хранятся на серверах разработчиков.
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Выход DIRT 5 запланирован на 6 ноября 2020 года на PS4, Xbox One и РС, а также 10 ноября на Xbox Series.
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