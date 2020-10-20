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Празднование Хеллоуина в Red Dead Online уже началось
но игроки не очень довольны...

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Обновление в Red Dead Online которое приурочено к празднованию Хеллоуина уже вышло, новый контент в стиле Хеллоуина будет доступен игрокам до 16 ноября, но игроки не очень довольны данным обновлением, и все как всегда из-за лени разработчиков.

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Разработчики предлагают всем игрокам побороться за различные свежие награды в стиле Хеллоуина для 20 различных рангов, в нем игроки могут получить тематическое оружие, украшение для бара и так далее.

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Есть и бесплатные награды, например маска для лошади или фильтр для камеры, и на самом деле, разработчики не подумали о полностью бесплатных подарках, их ну очень мало.

Многие игроки ожидали, что под Хеллоуин добавят много различного контента, как косметического, по типу различных шляп, одежды и так далее, хотя с этим они справились на 50%, им нужно было не полениться и сделать немного больше косметического контента, может быть тогда игроки успокоилось, но все же, пользователи хотят изменения и на карте, новых функций и так далее, а такие обновления выходят ну очень редко.

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Хотя игроки уже давно жалуются на то, что Rockstar выпускают мало нового контента, но при этом также просят деньги, и иногда не маленькие.


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Red Dead Online вышла 27 ноября 2018 года, сейчас игра доступна на таких платформы как: PC, PS4, Xbox One и Stadia.

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