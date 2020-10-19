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Студия Ubisoft вместе с Microsoft заявила, что игра Rainbow Six Siege появится и будет доступна в Xbox Game Pass уже в четверг, а именно 22 октября.

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Намеки на появление игры в Game Pass от Microsoft были ещё вчера — тогда Microsoft выложили картинку осады, над которой была радуга.

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Такое решение от разработчиков довольно логично, ибо сейчас Ubisoft активно сотрудничает с Microsoft, проводя совместный маркетинг Watch Dogs: Legion и Assassin's Creed Valhalla.

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Подписчиков сервиса ждет 10% скидка на внутриигровые покупки в игре Rainbow Six Siege, включая сезонный пропуск с оперативниками, самих оперативников и внутриигровыю валюту, все это будет доступно с 10% скидкой.

Напомню, до конца этого года Ubisoft планирует обновить игру до некстген версии для консолей PS5 и Xbox Series.

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В обновлении для новых консолей будет новое разрешение 4К, и более большая частота кадров, а именно 120 кадров в секунду.

Также напомню, что обновление до некстген версии будет совершенно бесплатно для всех владельцев игры на PS4 или Xbox, все что вам нужно, это купить новую консоль PS5 либо Xbox Series.

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Rainbow Six Siege вышла 1 декабря 2015 года и на данный момент доступна для всех игроков, которые приобрели ее на PC, PlayStation 4 или Xbox One.