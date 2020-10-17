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В новом обновлении Stardew Valley будет разделенный экран

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Студия Concerned Ape решила рассказать ещё немного о новом обновлении 1.5 в игре Stardew Valley.

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Разработчики не сильно горят желанием рассказать о новом обновлении, поэтому информации довольно мало, но все равно, она довольно интересная и занимательная.

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Новое обновление должно порадовать всех любителей классического кооператива, а именно разделенный экран, я думаю людям понравится вспомнить о данной функции.

Эрик Барон в своем сообщении показал как будет выглядеть разделенный экран в этой игре при игре вдвоем с другом, на скриншоте видно что игроки могут находиться далеко друг от друга, но при этом все будет работать отлично, а также напарники смогут узнать, нужна напарнику помощь или нет.

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Напомню, в новом патче 1.5 появится много нововведений и не все ещё раскрыты, но вот одни из них:

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В новом патче игрокам будет позволено двигать кровати, в новом патче разработчики обновили рыбацкий магазин Вилли, добавили лавки, на которых можно будет сидеть и это довольно интересно.

В новом патче утки научатся плавать по воде, и это очень важно, также возможно патч откроет новую карту фермы.

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Дата выхода нового патча 1.5 пока неизвестна, но должно это произойти довольно скоро, ибо это очень выгодно разработчикам данной игры.


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