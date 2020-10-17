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Издание Deep Silver выпустило новый ролик, он посвящен отзывам от прессы про Wasteland 3, и в нем затронули лишь одну тему — животные.

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Животных в игре можно встретить в любом месте, где есть жизнь, на них можно не только смотреть, а и взять их в отряд.

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Так в начале игры любой рейнджер может добыть необычного напарника к себе в отряд, а именно кота по имени "Майор Том Коткинс", и если его защищать, то он может дойти с вами до конца игры.





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В игре также есть специальный перк, с помощью него можно будет завербовать целую армию различных животных.

Присоединиться к отряду смогут такие животные как:

Собаки

Козлы (включая двухголового)

Олени

Кролики

Волки

Петухи

Механический попугай

Дикобраз

Бизон

Барсук

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А вишенка на торте, это золотой тостер, да это тоже напарник, и он тоже может воевать вместе с вами.

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Все животные дают различные бонусы и усиления.

Минимальные требования для игры в Wasteland 3:

— Операционная система: Windows 10

— Видеокарта: Nvidia GTX 760

— Процессор: Intel Core i5-3.3 GHz

— Оперативная память: 8GB

— Места на диске: 52GB

Wasteland 3 вышла 28 августа 2020 года на платформах Windows, macOS, Linux, а также на консолях PlayStation 4 и Xbox One.

Wasteland 3 получила очень хорошие отзывы от обычных пользователей, а также рейтинг 85 на Metacritic.