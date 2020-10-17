Появился новый ролик о животных в Wasteland 3
Издание Deep Silver выпустило новый ролик, он посвящен отзывам от прессы про Wasteland 3, и в нем затронули лишь одну тему — животные.
реклама
Животных в игре можно встретить в любом месте, где есть жизнь, на них можно не только смотреть, а и взять их в отряд.
Так в начале игры любой рейнджер может добыть необычного напарника к себе в отряд, а именно кота по имени "Майор Том Коткинс", и если его защищать, то он может дойти с вами до конца игры.
реклама
В игре также есть специальный перк, с помощью него можно будет завербовать целую армию различных животных.
Присоединиться к отряду смогут такие животные как:
- Собаки
- Козлы (включая двухголового)
- Олени
- Кролики
- Волки
- Петухи
- Механический попугай
- Дикобраз
- Бизон
- Барсук
реклама
А вишенка на торте, это золотой тостер, да это тоже напарник, и он тоже может воевать вместе с вами.
реклама
Все животные дают различные бонусы и усиления.
Минимальные требования для игры в Wasteland 3:
— Операционная система: Windows 10
— Видеокарта: Nvidia GTX 760
— Процессор: Intel Core i5-3.3 GHz
— Оперативная память: 8GB
— Места на диске: 52GB
Wasteland 3 вышла 28 августа 2020 года на платформах Windows, macOS, Linux, а также на консолях PlayStation 4 и Xbox One.
Wasteland 3 получила очень хорошие отзывы от обычных пользователей, а также рейтинг 85 на Metacritic.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила