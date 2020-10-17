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Издатель THQ Nordic объявил о выходе нового шутера от студии Digital Arrow, и называется он Aquanox Deep Descent.

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Aquanox Deep Descent — это подводный шутер, причем от первого лица, в этой игре вы увидите много различных видов кораблей, где игроки будут сражаться на дне океана, можно сказать, за жизнь.

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В игре есть кампания на одного игрока, а также кооперативный режим, где будут участвовать 4 игрока.

В игре будут и PVP битвы с различными режимами, например, десматч или командный десматч.

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Также разработчики сообщили, что готовится ограниченное коллекционное издание игры Aquanox Deep Descent, оно будет в особой коробке.

В особом издании будет саундтрек, двойной постер, артбук и DVD, где разработчики рассказали, как создавалась данная игра.

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В игре будет и кастомизация, разработчики обещают, что ее будет много, скорее всего за реальные деньги, но это знают только разработчики, пользователям остаётся надеяться на лучшее.

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Мир Aquanox Deep Descent является продолжением серии игр AquaNox. Первой игрой серии стала Archimedian Dynasty, вышедшая в 1996 году.

На данный момент игру можно купить со скидкой в 10% за 1376 рублей, на площадке Steam.

Также игра продается на сайте GOG.com за 1189 рублей и также имеет скидку в 10%.



