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Вторая бета игры Black Ops Cold War уже начинается, и прямо сейчас, все пользователи могут начать предварительную загрузку игры, компания Activision подтвердила что предварительная загрузка игры уже доступна на всех платформах, а именно PS4, PC и Xbox One.

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Уже известны размеры игры которые необходимо загрузить для теста игры, цифры получились такие:

PC — 42.2 GB

Xbox One — 20.5 GB

PS4 — 31 GB

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Учитывая такие цифры, решение о предварительной загрузке довольно хорошее, так как не все имеют хороший интернет, а поиграть хочется.

Также хочу отметить, что все кто уже скачал игру на PS4, смогут поиграть до конца теста не скачивая больше ничего.

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Бета-тест уже начался, а закончится он 19 октября, сейчас поиграть могут лишь те, кто предзаказали игру, а также все владелицы PS4, бесплатный тест игры будет 17 октября, и продлиться также до 19, так что советую прямо сейчас начать загрузку данной игры.

Хочу сообщить, что для игры в мультиплеер на консоли Xbox необходим статус Xbox Live Gold.

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Activision сообщила, что весь прогресс набранный в бете, будет удален, и все кто например успел открыть различные перки или оружие, во время официального релиза, потеряют это, и будут открывать все заново, так что можете сильно не стараться, а просто посмотрите на графику, геймплей и то как хорошо она будет идти на вашем ПК, ведь она будет бесплатна 2 дня.

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Хотя разработчики решили сделать награду для игроков достигших 10 уровня в бете, они получат чертеж SMG Mutual Animosity.

Black Ops Cold War выходит 13 ноября на платформы PS4, Xbox One и ПК, а также для PlayStation 5 и Xbox Series X.

Для загрузки игры, необходим лаунчер battle.net