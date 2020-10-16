Некоторые подробности о тесте Call Of Duty: Black Ops Cold War
Вторая бета игры Black Ops Cold War уже начинается, и прямо сейчас, все пользователи могут начать предварительную загрузку игры, компания Activision подтвердила что предварительная загрузка игры уже доступна на всех платформах, а именно PS4, PC и Xbox One.
реклама
Уже известны размеры игры которые необходимо загрузить для теста игры, цифры получились такие:
- PC — 42.2 GB
- Xbox One — 20.5 GB
- PS4 — 31 GB
Учитывая такие цифры, решение о предварительной загрузке довольно хорошее, так как не все имеют хороший интернет, а поиграть хочется.
Также хочу отметить, что все кто уже скачал игру на PS4, смогут поиграть до конца теста не скачивая больше ничего.
реклама
Бета-тест уже начался, а закончится он 19 октября, сейчас поиграть могут лишь те, кто предзаказали игру, а также все владелицы PS4, бесплатный тест игры будет 17 октября, и продлиться также до 19, так что советую прямо сейчас начать загрузку данной игры.
Хочу сообщить, что для игры в мультиплеер на консоли Xbox необходим статус Xbox Live Gold.
реклама
Activision сообщила, что весь прогресс набранный в бете, будет удален, и все кто например успел открыть различные перки или оружие, во время официального релиза, потеряют это, и будут открывать все заново, так что можете сильно не стараться, а просто посмотрите на графику, геймплей и то как хорошо она будет идти на вашем ПК, ведь она будет бесплатна 2 дня.
реклама
Хотя разработчики решили сделать награду для игроков достигших 10 уровня в бете, они получат чертеж SMG Mutual Animosity.
Black Ops Cold War выходит 13 ноября на платформы PS4, Xbox One и ПК, а также для PlayStation 5 и Xbox Series X.
Для загрузки игры, необходим лаунчер battle.net
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила