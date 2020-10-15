Симулятор села Professional Farmer: Cattle and Crops уже вышел
Немецкая студия Masterbrain Bytes вместе с издателем Toplitz Productions объявили о выходе игры про село и фермерские дни в Германии.
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Игра называется Professional Farmer: Cattle and Crops. Хочу напомнить, игра была в раннем доступе уже в 2018 году в Steam.
За время нахождения в раннем доступе, в игру добавили много функций, улучшили производительность, убрали баги и т.д, на данный момент игра имеет очень положительные отзывы в Steam, а всего их больше 500.
Также данная игра поддерживает пользовательские модификации, так что фанаты смогут изменять игру как захотят, добавлять новую технику, новые функции и другое.
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Professional Farmer: Cattle and Crops — это игра про сельскохозяйственную жизнь, игра перенесет вас в немецкое село, и как сообщают разработчики, сможет удивить проработкой различных аспектов игры.
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В игре вам потребуется собирать урожай, обрабатывать поля оригинальной техникой, или отдать эту задачу работникам вашей фермы, можно убираться за свиньями, а также производить молоко или другой продукт.
Как говорит разработчик, Professional Farmer: Cattle and Crops - это лучший симулятор сельского хозяйства с уникальным и непревзойденным уровнем детализации.
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Купить данную игру можно в Steam и GOG.
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