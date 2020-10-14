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PUBG Corp. рассказали о новом патче 9.1, на данный момент он доступен на тестовом клиенте игры, обновление выйдет через неделю, а именно 21 октября, в нем добавят 9 сезон, новую карту и много других интересных изменений и нововведений.

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В новом обновлении, мы увидим новую карту Paramo, это горы Южной Америки, на этой карте есть вулкан, а также реки лавы, а, чтобы добраться до вершины вулкана, игрокам необходимо будет найти вертолет.

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Парамо это карта 3х3, а также она динамическая, и это первая карта в PUBG с такой функцией.

На карте Парамо будет играть 64 человека, а также там не будет ботов, как минимум так нас заверяют разработчики, играть можно только в отрядах и от 3 лица, на Парамо не будет красных зон, а синяя зона будет медленнее, но урон от зоны станет больше, а также в Парамо будут только мотоциклы, и больше ничего, не УАЗов, не Багги и т.д.

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На новой карте можно уйти из зоны боевых действий, а именно выйти за карту, но тогда персонаж будет быстро терять здоровье, и вскоре умрет, на прошлых же картах, выйти за край не удастся, будет просто вода.

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На новой карте есть Лава, можно сказать замена воды, но в отличие от воды, лава может наносить урон, причем не маленький, также она сжигает колеса у мотоцикла и наносит большой урон транспорту и игроку.

На новой карте, игроки будут прыгать не из самолета, а из вертолета, а воздушные грузы также будут кидать игрокам с вертолета, но бросать груз он будет за зону боевых действий, если же начать стрелять по вертолету, то он сбросит груз раньше и в зоне.

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Появиться набор экстренной помощи, с помощью него, можно поднять раненого товарища, всего за одну секунду.