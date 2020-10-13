В игре Call Of Duty: Black Ops Cold war добавили подробные характеристики оружия
Недавно начался тест игры Black Ops Cold War на платформе PS4, и уже в нем игроки находят новые интересные функции и отличия от старых игр серии.
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Пользователь под ником "Wedos98" нашел новые характеристики для оружия, и их стало намного больше, теперь игроки смогут настраивать оружие более детально, также Wedos98 показал скриншот найденного.
Здесь видно множество различных характеристик: от стандартного урона оружия до характеристик отдачи.
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Полный список характеристик с переводом на русский язык:
- Первый раздел называется "Огневая мощь" в нем содержатся характеристики урона и все что с ним связано, а именно: Урон, дальность поражения цели, скорострельность, начальная скорость пули, урон при стрельбе в транспорт и скорость атаки в ближнем бою.
- Второй раздел называется "Скорость" в нем содержатся характеристики бега персонажа в различном состоянии, а именно: стандартная скорость с оружием, скорость бега, скорость при стрельбе, скорость в режиме спринта, скорость ходьбы в режиме прицеливания и скорость прицеливания.
- Третий раздел с названием "Точность" в нем содержатся характеристики отдачи, а именно: вертикальная отдача, горизонтальная отдача, скорость сведения, характеристика Idle Sway Control (функция в COD, которая помогает определить, куда попадает пуля, работу функции можно определить, когда в режиме прицеливания ваша точка начинает двигаться вбок, вверх, вниз и т.д), устойчивость в режиме прицеливания и точность при стрельбе от бедра.
- И последний четвертый раздел "Боеприпасы", в нем содержатся характеристики о скорости перезарядки и размере магазина, а именно: размер магазина в оружии, скорость перезарядки, стартовое количество патронов, максимальное количество патронов.
Здесь нет характеристик Reveal Distance и Radar Sigtanute Fade, ибо автор не смог понять, что это.
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Вновь тест пройдет 15-16 октября, его смогут сыграть все, кто предзаказал игру на PC и Xbox One, а также PS4, а уже 17-19 октября игру смогут попробовать все желающие на всех платформах.
Cold War выходит 13 ноября на PS4, Xbox One, PC и Xbox Series X, на PS5 игра выйдет 19 ноября.
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