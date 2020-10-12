Стала известна дата выхода китайского экшена Xuan-Yuan Sword VII
Разработчики игры Xuan-Yuan Sword VII недавно представили пользователям новый трейлер, а также объявили дату релиза игры, единственное что осталось неизвестно, это дата выхода на консоль Xbox One.
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Xuan-Yuan Sword VII — это ролевой экшен, который основан на китайской мифологии, а действия игры происходят в древнем Китае.
Как сообщают разработчики, игра будет иметь очень динамичный геймплей, с различными приемами ближнего боя, от обычного уклонения или блока, до более красивых, но сложных приемов, а также в игре будут различные способности, например главный герой может остановить время, прямо как в Superhot.
Враги в игре, это различные монстры, боги, и другие мифические существа, из китайской мифологии.
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Новый трейлер: здесь
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Также хотелось бы сообщить, что системные требования игры уже известны, и вот они:
— Операционная Система: windows 7 (64-bit) и выше (рекомендуется 10 версия)
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— Видеокарта: NVIDIA GTX 960
— Процессор: Intel Core i5 4590
— Оперативная Память: 8GB (рекомендуется 16GB)
— Свободно пространства на диске, должно быть 50GB
Рекомендуемые системные требования, можно посмотреть на странице игры в Steam.
Игра Xuan-Yuan Sword VII, должна выйти уже 29 октября на платформы PS4 и PC, выход на Xbox One увы неизвестен, на данный момент, игру можно добавить в желаемое в Steam.
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