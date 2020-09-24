Стали известны новые октябрьские испытания и нововведения Pokemon Go
Совсем скоро уже наступит октябрь, а разработчики Pokemon Go решили немного рассказать о событиях в данном месяце, легендарные рейды и празднование Хеллоуина.
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Студия Niantic сообщила, что они вернут множество легендарных покемонов в рейды, мероприятие с исследованиями, и ещё много всего.
Niantic решила вернуть еще больше легендарных покемонов в рейды и произойдет это уже совсем скоро, а также в течение месяца у вас будет шанс встретиться с легендарными птицами Запдосом и Молтресом в 5 звездочных рейд битвах, также студия сообщила что на Хеллоуин будет специальный рейд.
Все события за октябрь:
- 25 сентября - 2 октября: Запдос
- 2 - 9 октября: Мольтрес
- 9 - 23 октября: Origin Forme Giratina
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В честь сотрудничества компании Pokemon Company с модным брендом Longchamp Paris, в мобильных покемонов добавят модное мероприятие с 2 по 8 октября.
В течении недели покемоны Смучум в луке Кирлия и Шинкс в цилиндрах, будут вылупляться из яиц длиной 7 км и появляться в Рейдах.
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Также в событии вы встретите таких покемонов как:
- Марип
- Skitty
- Розелия
- Крикет
- Кроаганк (в кепке задом наперед)
- Блицл
- Хлопок
- Минчино
- Готита
Во время события будут доступны эксклюзивные полевые исследования, в них у вас будет шанс найти, а потом получить блестящий Kricketot.
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Модное мероприятие будет проводиться до 8 октября 22:00 по тихоокеанскому времени.
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