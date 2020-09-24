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Rocket League наконец стала бесплатной в сервисе Epic Games Store, но сервера Epic Games немного не подготовились к нагрузкам, из-за этого в игре долгое подключение, вылеты и так далее.

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Psyonix закрыли сервера почти сразу после выхода игры в Free-To-Play, студия Psyonix сообщает что проблемы на стороне Epic Games, но проблему уже пытаются решить.

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Напомню, падение серверов Epic Games уже было, а именно когда много пользователей решили загрузить бесплатную GTA V.

На данный момент игрокам нужно ждать сообщения от студии Psyonix, о том что сервера уже функционируют нормально.

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Также хочу напомнить, все кто установят Rocket League, смогут получить купон на 650 рублей, а потратить его можно только купив игру стоимостью 899 рублей.

Список игр которые можно купить (цены указаны с купоном):

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Игры были занесены в список по мнению автора, оно может отличаться от вашего!

Ещё хочу напомнить о том что сейчас в сервисе EGS можно совершенно бесплатно забрать Football Manager 2020 в рамках раздачи.