Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Сервера Rocket League не справились с нагрузкой и были отключены + список игр со скидкой

[ ] для раздела Блоги
2
<b>!!! 2080 Ti Zotac AMP за КОПЕЙКИ в Регарде !!!</b>
!! MSI Gaming 2080 Ti - цена рухнула РЕАЛЬНО НА ПОРЯДОК
<b>!! Gigabyte RTX 2080 Ti за ГРОШИ в Регарде</b>
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Rocket League наконец стала бесплатной в сервисе Epic Games Store, но сервера Epic Games немного не подготовились к нагрузкам, из-за этого в игре долгое подключение, вылеты и так далее.

реклама

Psyonix закрыли сервера почти сразу после выхода игры в Free-To-Play, студия Psyonix сообщает что проблемы на стороне Epic Games, но проблему уже пытаются решить.

анонсы и реклама
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
GTX 1660 - цены тоже идут вниз
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Напомню, падение серверов Epic Games уже было, а именно когда много пользователей решили загрузить бесплатную GTA V.

На данный момент игрокам нужно ждать сообщения от студии Psyonix, о том что сервера уже функционируют нормально.

реклама

Также хочу напомнить, все кто установят Rocket League, смогут получить купон на 650 рублей, а потратить его можно только купив игру стоимостью 899 рублей.

Список игр которые можно купить (цены указаны с купоном):

  1. Red Dead Redemption 2 — 995 руб.
  2. Horizon Zero Dawn™ Complete Edition — 1285 руб.
  3. Ведьмак 3: Дикая Охота — 942 руб.
  4. SnowRunner — 850 руб.
  5. Detroit: Become Human — 820 руб.
  6. Control — 1085 руб.
  7. Метро: Исход — 271 руб.
  8. Ghostrunner — 738 руб.
  9. Cyberpunk 2077 — 1805 руб.
  10. HITMAN 3 — 1669 руб.
  11. Predator: Hunting Grounds — 904 руб.

реклама

Игры были занесены в список по мнению автора, оно может отличаться от вашего!

Ещё хочу напомнить о том что сейчас в сервисе EGS можно совершенно бесплатно забрать Football Manager 2020 в рамках раздачи.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

s g e serversdie
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 45 тысяч рублей: сентябрь 2020
11
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini
22
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
39
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX
16
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
25
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
211
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
113
Осенняя распродажа в магазине GoDeal24: скидки до 62% на ключи для ПО
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X 8G OC+ (RX5700XT TCX 8GP)
16

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
17 сентября 2020 211
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
17 сентября 2020 113
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
16 сентября 2020 24
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
21 сентября 2020 39
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
14 сентября 2020 23
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
18 сентября 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi сообщила о полной приостановке выпуска прошивки MIUI 12 на десятки смартфонов – причины и сроки возобновления рассылки
7
Цена Huawei P40 Pro упала на 430 долларов – Kirin 990 5G, профессиональная 50-Мп камера, NFC, 90-Гц дисплей и ёмкий аккумулятор
5
Названы реальные системные требования Cyberpunk 2077 – нескромные аппетиты и флагманская GeForce RTX 3080
21
Стали известны технические характеристики видеокарты Radeon RX 6700 XT – 2 560 ядер, 40 вычислительных блоков и небольшая площадь GPU
45
Российские цены на флагманские видеокарты GeForce RTX 2080 Ti резко пошли вниз – скидки доходят до 30 000 рублей
11
HUAWEI выпустила стабильную российскую прошивку EMUI 11 на 22 популярных смартфона 2019-2020-х годов – список и набор в группу тестирования
+
Ryzen 9 3900X против Ryzen 5 3600X – выясняем, сколько fps принесёт переплата в 250 долларов за 12-ядерный процессор по мнению Benchmark
22
Xiaomi Redmi Note 8 Pro подешевел на 135 долларов – NFC, игровой процессор, 64-Мп камера и ёмкий аккумулятор по лучшей цене
2
Конкурс Seagate и Overclockers.ru: выиграй 10ТБ жёсткий диск Seagate Exos X16 за комментарий
653
Не все так гладко с RTX 3080 FE - рабочая температура в играх превышает 100 градусов
38
11 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию MIUI 12 в России и мире
2
Realme X3 SuperZoom резко подешевел – Snapdragon 855+, 120-Гц экран, 64-Мп камера с 60x зумом, аккумулятор на 4200 мА*ч и NFC со скидкой 140 долларов
2
Видеокарты GeForce RTX 2080 Ti резко упали в цене – модели MSI, Gigabyte и Zotac со скидкой до 22 000 рублей
9
Redmi Note 7, Redmi Note 8 и ещё 15 смартфонов Xiaomi получили новую версию MIUI 12
1
Huawei nova 5T сильно подешевел – флагманский процессор сервисы Google и NFC со скидкой 185 долларов
3
RADEON 20.9.1 изобилует багами
86
Самые продаваемые смартфоны Xiaomi 2019-2020-х годов начали получать MIUI 12 – список и сроки выхода глобальной и российской прошивки
+
Закон Хуанга – новый закон Мура: глава NVIDIA опровергает постулат, высказанный более 50 лет назад
27
История одного анонса: NVIDIA рассказала всю правду о начале продаж GeForce RTX 3080
58
8-ядерный 16-поточный APU AMD серии Ryzen 5000 замечен в бенчмарке AotS
3

Популярные статьи

Моё мнение: Xbox Series S – лучший выбор в новом поколении консолей, а PlayStation 5 покупать не стоит
109
Собираем игровой ПК для Cyberpunk 2077 дешевле 50000 рублей
64
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 45 тысяч рублей: сентябрь 2020
11
Необычные материнские платы - двухпроцессорные, яркие расцветки, мощные и миниатюрные и многие другие
18
Необычные материнские платы - с множеством портов, с мобильной видеокартой, со встроенным ИБП и многие другие
9
Выездной компьютерный мастер переустановит Windows - разбираем индустрию мошенничества в подробностях
73
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini
22
Тестирование связки процессора i5-4690K и видеокарты Gigabyte 970 G1 Gaming в некоторых играх
110
5 лучших модов для The Witcher 3, полностью преображающих любимую игру
+
Санкции и блокировка TikTok – разбор ситуации и хронология событий
3

Сейчас обсуждают

Aztartez
01:50
Стоп, оказывается видеокарты от Nvidia тоже могут иметь проблемы, ох как бывает. На самом же деле у всех бывают косяки, только почему-то некоторые их не хотят замечать.
Некоторые владельцы GeForce RTX 3080 жалуются на проблемы с видеокартой в ряде игр — данные ComputerBase
SeTi2019
01:48
"Необходимость установки драйверов будет продемонстрирована клиенту, отсутствием интернета, невозможностью изменить разрешение экрана и прочими прелестями отсутствия водителей" ВОДИТЕЛЕЙ? Ведь так Гу...
Выездной компьютерный мастер переустановит Windows - разбираем индустрию мошенничества в подробностях
Kasyan
01:48
У Quantic Dream закончился контракт с Сони и они не подчиняются больше им, поэтому все игры вышли на ПК. По факт только Horizon экслюзив был портирован на ПК, потому что Death Stranding изначально был...
Моё мнение: Xbox Series S – лучший выбор в новом поколении консолей, а PlayStation 5 покупать не стоит
Yolanda Tarska
01:46
Вот для таких модных телеков 3090 и сделали, раньше помню на Титане RTX было достижение, что просто запустили игры в 8К, а тут можно играть уже нормально.
Nvidia официально заявила - RTX 3090 на 10-15% быстрее RTX 3080 и до 50% быстрее TITAN RTX в 4K
Константин Дятлов
01:44
кто то кричал, что 10гб хватит в 4к играх))) ловите фризи или снижение качества, все как любят адепты нвидиа. Зато фпс выше ))) https://www.youtube.com/watch?v=QlBzs1wDWu0&feature=youtu.be
Некоторые владельцы GeForce RTX 3080 жалуются на проблемы с видеокартой в ряде игр — данные ComputerBase
Kasyan
01:42
С перцовочкой!
Моё мнение: Xbox Series S – лучший выбор в новом поколении консолей, а PlayStation 5 покупать не стоит
Listoman
01:41
Ну карт у людей нет, ту пару соток людей в мире с 3080 не считаем) А сейчас мы имеем мизерные завозы во все сети по всему миру, отсутствие топовых решений от всех брендов, в магазы завозят единицами с...
Некоторые владельцы GeForce RTX 3080 жалуются на проблемы с видеокартой в ряде игр — данные ComputerBase
Константин Дятлов
01:41
вот смотрю тесты, опять карты НВ упрощают картинку, где то дым попроще, где то тени. Зато чиселка фпс побольше, фанатики довольны)
Некоторые владельцы GeForce RTX 3080 жалуются на проблемы с видеокартой в ряде игр — данные ComputerBase
Kasyan
01:41
Sony Series X Nintendo Switch Edition!))
Моё мнение: Xbox Series S – лучший выбор в новом поколении консолей, а PlayStation 5 покупать не стоит
mazahakaruss
01:41
Бригман, перелогинься)
Выездной компьютерный мастер переустановит Windows - разбираем индустрию мошенничества в подробностях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем