Сервера Rocket League не справились с нагрузкой и были отключены + список игр со скидкой
Rocket League наконец стала бесплатной в сервисе Epic Games Store, но сервера Epic Games немного не подготовились к нагрузкам, из-за этого в игре долгое подключение, вылеты и так далее.
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Psyonix закрыли сервера почти сразу после выхода игры в Free-To-Play, студия Psyonix сообщает что проблемы на стороне Epic Games, но проблему уже пытаются решить.
Напомню, падение серверов Epic Games уже было, а именно когда много пользователей решили загрузить бесплатную GTA V.
На данный момент игрокам нужно ждать сообщения от студии Psyonix, о том что сервера уже функционируют нормально.
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Также хочу напомнить, все кто установят Rocket League, смогут получить купон на 650 рублей, а потратить его можно только купив игру стоимостью 899 рублей.
Список игр которые можно купить (цены указаны с купоном):
- Red Dead Redemption 2 — 995 руб.
- Horizon Zero Dawn™ Complete Edition — 1285 руб.
- Ведьмак 3: Дикая Охота — 942 руб.
- SnowRunner — 850 руб.
- Detroit: Become Human — 820 руб.
- Control — 1085 руб.
- Метро: Исход — 271 руб.
- Ghostrunner — 738 руб.
- Cyberpunk 2077 — 1805 руб.
- HITMAN 3 — 1669 руб.
- Predator: Hunting Grounds — 904 руб.
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Игры были занесены в список по мнению автора, оно может отличаться от вашего!
Ещё хочу напомнить о том что сейчас в сервисе EGS можно совершенно бесплатно забрать Football Manager 2020 в рамках раздачи.
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