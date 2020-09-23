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Недавно компания Ubisoft сообщила о поддержке ультра разрешения 4К и 60 кадров в секунду, об этом сообщило издание 22 сентября.

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Также Ubisoft сообщили о том что на новых консолях игра будет загружаться быстрее с помощью нового SSD и будет использовать технологию для получения более хорошего звука — Tempest.

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Напомню, Ubisoft ранее сообщали о поддержке 4К, но без 60 кадров в секунду, и это было более-менее правдиво, сейчас же игра будет идти в 60ФПС и 4К, как и все новинки на новых консолях.

Ещё разработчики рассказали как играть людям у которых на данный момент консоль PS4, а они хотят поиграть сразу после выхода игры, но вскоре купят новую консоль, разработчики ответили так:

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"Assassin's Creed: Valhalla будет в продаже, незадолго до выхода новых консолей, как в физическом виде, так и в цифровом виде. Если вы покупаете их для старых консолей, обе версии будут совместимы снизу вверх с новыми платформами PlayStation 5 и Xbox Series X / S без каких-либо дополнительных затрат."

Разработчики предупредили игроков которые любят покупать диски, если вы купите диск для PS4 то играть на PS5 бесплатно у вас не удастся, так что берите цифровую версию (PS4), если вы будете ждать PS5, можете покупать и диск.

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Минимальные системные требования для игры:

— Операционная система: Windows 7 64-bit и выше

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— Процессор: Intel Core i3-4340 или AMD FX-6300

— Видеокарта: AMD Radeon R9 270 или NVIDIA GeForce GTX 670

— Оперативная память: 8GB

— Места на диске: 8GB±

Релиз игры Assassin's Creed Valhalla запланирован на 10 ноября 2020 года на PC, PS4, Xbox One и Xbox Series X (S), а на консоль PS5 обещают выпустить 19 ноября.

Предзаказ на игру уже доступен, вы можете перейти по данной ссылке и после выхода игры, получить ее сразу, а также возможно различные бонусы.