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Студия Psyonix объявила дату перехода игры Rocket League на условно-бесплатную модель, это будет 23 сентября 2020 года, а также они объявили о выходе нового обновления, оно будет уже завтра.

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Первое и очень важное заявление от студии — теперь для игры на консолях более не понадобится иметь подписку PlayStation Plus, теперь с 23 сентября загрузив игру на свою консоль вы можете играть во все режимы совершенно бесплатно.

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После обновления, в игру добавят соревновательные турниры, в них вы будете играть в одиночку или с командой, где с вами будут сражаться ещё 32 команды, как сообщают разработчики подбор будет осуществляться по рангу, а за победу в турнире можно будет получить различные награды, а в самих турнирах можно учавствовать ежедневно.

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В игре появятся испытания, за прохождения которых вы сможете получить различные предметы, а также XP, у каждого игрока будет по 3 еженедельных испытания, а те кто приобрел премиум Rocket Pass — 6 испытаний.

Теперь игроки играющие на консолях смогут играть с тем же аккаунтом и на другой платформе, и наоборот, все что вам нужно это связать учётную запись с Epic Games.

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23 сентября начнётся 1 сезон, а конец 1 сезона будет также 23 числа.

А также с обновлением, в игре появятся много новых рангов, когда игра станет бесплатной, появятся такие ранги как:

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«Великий чемпион I, Великий чемпион II и Великий чемпион III, а также появится новый ранг выше Великого чемпиона — Сверхзвуковая легенда».



