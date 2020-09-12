Разработчики Microsoft Flight рассказали о новом патче в игре - от улучшения производительности до обновления мира
Microsoft вместе с разработчиками игры Asobo Studio, решили объявить о выходе патча заранее, и изменений там довольно много: от улучшения производительности до обновления самолётов и самого мира, а также обновление онлайн-серверов.
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Первое улучшение, о котором сообщили разработчики в своем блоге, это улучшение общей производительности, так что если у вас игра тормозила до этого патча, попробуйте зайти ещё раз после обновления игры.
Разработчики решили обновить ATC или диспетчер на аэропорте, неизвестно, что именно будет обновлено.
Также разработчики в новом обновлении немного улучшат пользовательский интерфейс, сделают его более удобным.
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Разработчики будут обновлять аэродинамику и самолёты, в чем заключается обновление — все также неизвестно.
Также будет обновление визуальной части кабины и анимации.
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Обновление системы авиации общего назначения.
Обновленная авионика авиации общего назначения.
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Обновление погоды в реальном времени, а также исправление багов с их работой.
Улучшены онлайн сервера, остаётся надеяться, что это так.
Разработчики и торговую площадку не оставили в стороне, она тоже получает обновление.
Обновление локализации игры, возможно они улучшат русский в игре?
Улучшение игрового мира и обновление различных маленьких деталей.
Улучшение работы камеры в игре.
На данный момент это все известные изменения в игре, но итог мы увидим уже 17 сентября 2020 года, возможно даже раньше.
Microsoft Flght Simulator вышла 18 августа 2020 года на PC. Скоро игра должна выйти и на консолях Xbox
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