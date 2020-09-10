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Epic и Apple будут бороться ещё довольно долго, как минимум до следующего месяца.

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А дело все в том, что Epic решили удалить вход в аккаунт Epic Games через Apple ID, теперь пользователям, входившим данным способом, придется заменить данные аккаунта, а именно пароль и почту, причем все это вы должны успеть сделать за 1 день, до 11 сентября.

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Чтобы изменить пароль и почту на аккаунте, вам нужно войти в него через Apple ID, после перейти в "общие настройки" и там же найти функцию смены почты, после найдите функцию "сменить пароль" и по подсказкам смените его.

Для восстановления аккаунта, если вы вдруг не успеете сменить почту и пароль до 11 сентября, вам нужно будет найти кнопку "связаться с нами", а после написать о проблеме службе поддержки.

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Напомню, недавно Apple подала иск в суд против Epic Games, где требовала вернуть все деньги, заработанные компанией Epic с помощью новой системы оплаты в Fortnite, которая обходила 30% комиссию стороной.

Битва между двумя гигантами Epic и Apple началась из-за новой системы оплаты в Fortnite, после Epic начала выпускать видео, которые высмеивают компанию Apple, а также подала иск в суд на Apple за монополию, по итогу суд запретил компании Apple удалять аккаунты разработчиков unreal engine, новое слушание по данному делу будет уже 28 сентября 2020 года.

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