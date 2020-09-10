Вход на площадку Epic Games через Apple ID будет удален 11 сентября
Epic и Apple будут бороться ещё довольно долго, как минимум до следующего месяца.
реклама
А дело все в том, что Epic решили удалить вход в аккаунт Epic Games через Apple ID, теперь пользователям, входившим данным способом, придется заменить данные аккаунта, а именно пароль и почту, причем все это вы должны успеть сделать за 1 день, до 11 сентября.
Чтобы изменить пароль и почту на аккаунте, вам нужно войти в него через Apple ID, после перейти в "общие настройки" и там же найти функцию смены почты, после найдите функцию "сменить пароль" и по подсказкам смените его.
Для восстановления аккаунта, если вы вдруг не успеете сменить почту и пароль до 11 сентября, вам нужно будет найти кнопку "связаться с нами", а после написать о проблеме службе поддержки.
реклама
Напомню, недавно Apple подала иск в суд против Epic Games, где требовала вернуть все деньги, заработанные компанией Epic с помощью новой системы оплаты в Fortnite, которая обходила 30% комиссию стороной.
Битва между двумя гигантами Epic и Apple началась из-за новой системы оплаты в Fortnite, после Epic начала выпускать видео, которые высмеивают компанию Apple, а также подала иск в суд на Apple за монополию, по итогу суд запретил компании Apple удалять аккаунты разработчиков unreal engine, новое слушание по данному делу будет уже 28 сентября 2020 года.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила