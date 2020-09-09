Новая игра Solasta: Crown of the Magister выйдет на площадке Steam в ранний доступ 20 октября
Студия Tactical Adventures показала новый трейлер CRPG Solasta: Crown of the Magister, ещё они объявили о выходе игры в ранний доступ на площадке Steam — 20 октября.
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Solasta: Crown of the Magister — это хардкорная пошаговая ролевая игра, а за основу была взята настольная игра Dungeons & Dragon, разработчики обещают передать дух настольной игры и глубокую историю.
В Solasta вы будете управлять 4 героями, каждый из которых будет иметь свой уникальный навык, все они будут дополнять друг друга.
Каждый герой проявляет себя в игре, делая каждое действие и выбор диалога динамической частью истории игры.
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Создавая героев, вы будете выбирать расу, класс, индивидуальность и различные характеристики.
Вы будете исследовать руины и подземелья в поисках легендарных сокровищ, ваша задача - это узнать информацию о древнем катаклизме и предотвратить его повторение.
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Сражения с различными монстрами в игре будет происходить в стиле пошаговых тактических боев, а динамическое окружение даст вам тактические возможности, например, разрушить мост, чтобы врагам было сложнее вас одолеть, стены или колонны можно толкнуть на врага и убить его.
Мир в игре будет реализован очень хорошо, как минимум по словам разработчиков, например, через узкий проход можно будет убежать от более высоких противников, или атаковать врага сверху.
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