Состоялась мировая премьера мультиплеера для игры Call Of Duty: Black Ops Cold War
Компания Activision вместе с создателями игры Treyarch и Raven решили презентовать мультиплеер новой Cold War, в нем разработчики показали довольно много интересной информации.
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Первое, что решили показать нам разработчики, это новый кинематографический трейлер, в нем показаны различные локации, например, Уральские горы или Майами.
Разработчики сообщили что сражения будут не только на земле, но и на воде. При битве на воде будут доступны катера, но можно и просто плыть, также будет возможность нырнуть как в Black Ops 4.
Была представлена новая карта, действие которой будет разворачиваться в Москве.
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Появится новый режим "Сопровождение VIP (6 на 6)", из всех игроков будет выбран один VIP, у него будет лишь пистолет и БПЛА, задача же его напарников — это защита вип-персоны, если VIP умирает, то раунд будет окончен.
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Ещё разработчики представили новый режим на 40 игроков "Fireteam", в нем игроки делятся на 10 команд из 4 человек, им предстоит сражаться на большой карте, где будет транспорт и задачи, разработчики говорят, что хотели таким образом создать песочницу, где главная цель — выполнять задачи любой ценой.
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Изменения затронули и систему наград за убийства — теперь разработчики вернули scorestreak, который не будет обновляться после смерти игрока, но для получения придется постараться, разработчики решили ввести время восстановления для данной функции.
Игра Call Of Duty: Warzone будет обновляться параллельно с Cold War, получать боевой пропуск и многое другое, как сейчас, с Modern Warfare.
Из маленьких изменений: теперь персонаж будет прыгать не так высоко, будет режим 12 на 12 игроков, и "режим театра".
Дата тестирования мультиплеера:
8-9 октября — доступ тем, у кого есть предзаказ на консоль PlayStation 4.
10-12 октября — открытая бета на PlayStation 4.
15-16 октября — доступ тем, у кого есть предзаказ на Xbox One и PC, и вновь открытая бета для PS4.
17-19 октября — открытая бета на всех платформах.
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