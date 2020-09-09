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Компания Activision вместе с создателями игры Treyarch и Raven решили презентовать мультиплеер новой Cold War, в нем разработчики показали довольно много интересной информации.

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Первое, что решили показать нам разработчики, это новый кинематографический трейлер, в нем показаны различные локации, например, Уральские горы или Майами.

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Разработчики сообщили что сражения будут не только на земле, но и на воде. При битве на воде будут доступны катера, но можно и просто плыть, также будет возможность нырнуть как в Black Ops 4.

Была представлена новая карта, действие которой будет разворачиваться в Москве.

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Появится новый режим "Сопровождение VIP (6 на 6)", из всех игроков будет выбран один VIP, у него будет лишь пистолет и БПЛА, задача же его напарников — это защита вип-персоны, если VIP умирает, то раунд будет окончен.

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Ещё разработчики представили новый режим на 40 игроков "Fireteam", в нем игроки делятся на 10 команд из 4 человек, им предстоит сражаться на большой карте, где будет транспорт и задачи, разработчики говорят, что хотели таким образом создать песочницу, где главная цель — выполнять задачи любой ценой.

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Изменения затронули и систему наград за убийства — теперь разработчики вернули scorestreak, который не будет обновляться после смерти игрока, но для получения придется постараться, разработчики решили ввести время восстановления для данной функции.

Игра Call Of Duty: Warzone будет обновляться параллельно с Cold War, получать боевой пропуск и многое другое, как сейчас, с Modern Warfare.

Из маленьких изменений: теперь персонаж будет прыгать не так высоко, будет режим 12 на 12 игроков, и "режим театра".

Дата тестирования мультиплеера:

8-9 октября — доступ тем, у кого есть предзаказ на консоль PlayStation 4.

10-12 октября — открытая бета на PlayStation 4.

15-16 октября — доступ тем, у кого есть предзаказ на Xbox One и PC, и вновь открытая бета для PS4.

17-19 октября — открытая бета на всех платформах.



