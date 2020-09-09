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Игра Heroes of the Storm недавно получила новое обновление, оно принесло немного изменений в процесс игры, а также новое событие "Craft Wars", с обновлением пришли и новые облики на героев, разработчики вдохновились StarCraft и Warcraft.

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Во время события игроки смогут зарабатывать специальные особые контейнеры, в них можно найти различную косметику на героев, в контейнерах будут и сезонные скины.

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В новом обновлении разработчики представили новый режим — СГОЛ.

Особенности режима состоят в:

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- Вам нужно лишь уничтожить главную цитадель врага, в режиме СГОЛ больше не нужно выполнять второстепенные задачи во время битвы.

- За 30 секунд вы должны выбрать лишь одного из трех представленных героев, теперь будете играть за тех, кого вам даст система.

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- Телепортация на базу запрещена, на базе не будет восстанавливаться здоровье, только хардкор.

Новые комплекты косметики будут доступны в течение ограниченного времени, ещё разработчики решили вернуть некоторые старые наборы.

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Изменения коснулись и некоторых героев, а именно D.Va и Газлоу.

Изменения героя D.Va:

- Теперь у героя D.Va будет 2250 единиц здоровья, было 2150.

- Показатель восстановления здоровья у героя теперь 4.69 секунд, было 4.48

- Базовый урон был снижен с 26 до 23.

- Дополнительный эффект: все враги, которые близко находятся к меху, будут получать на 50% больше урона.

Изменения героя Газлоу:

- Теперь он использует хлам вместо манны, максимальный запас хлама это 10.

- Здоровье увеличено с 1826 до 2275 единиц.

- Скорость восстановления здоровья изменена с 3.8 до 4.74

Heroes of the Storm вышла 2 июня 2015 года на PC.