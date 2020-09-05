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Недавно в PlayStation Blog опубликовали статью, в ней рассказывается как, будет работать Ride 4 на консоли PlayStation 5, конечно же в 60fps и быстрой загрузкой из-за SSD.

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Первое изменение это быстрые загрузки с новым SSD, конечно, теперь запуск гонки будет на 2 секунды быстрее, также в игре теперь будут участвовать 20 игроков, как в онлайн так и в режиме с ботами.

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В статье написано и о разрешении 4К и 60 кадрами в секунду, очень хорошими текстурами и шейдерами, с ними будет и высокая детализация транспорта в игре, как минимум так обещают разработчики.

Разработчики рассказали и про преимущества нового джойстика DualSense — новые триггеры будут настроены под педаль газа и тормоза.

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С новым джойстиком пришла и новая тактильная виброотдача, тут конечно плюс игре.

Ride 4 — это гоночный симулятор где вы будете иметь доступ к более сотни различных мотоциклов, в игре присутствует динамическая погода и цикл дня и ночи, а также различные турниры.

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Минимальные системные требования:

- Операционная система: Windows 8.1 64-Bit

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- Процессор: Intel Core i5-2500K или AMD FX-6350

- Видеокарта: GeForce GTX 960 или GeForce GTX 1050

- Оперативная память: 8GB

- Свободное пространство на диске: 43GB

Релиз Ride 4 состоится 8 октября на PC, PlayStation 4 и Xbox One. На PlayStation 5 игра появится 21 января.