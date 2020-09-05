Разработчики Ride 4 рассказали про версию игры для PlayStation 5
Недавно в PlayStation Blog опубликовали статью, в ней рассказывается как, будет работать Ride 4 на консоли PlayStation 5, конечно же в 60fps и быстрой загрузкой из-за SSD.
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Первое изменение это быстрые загрузки с новым SSD, конечно, теперь запуск гонки будет на 2 секунды быстрее, также в игре теперь будут участвовать 20 игроков, как в онлайн так и в режиме с ботами.
В статье написано и о разрешении 4К и 60 кадрами в секунду, очень хорошими текстурами и шейдерами, с ними будет и высокая детализация транспорта в игре, как минимум так обещают разработчики.
Разработчики рассказали и про преимущества нового джойстика DualSense — новые триггеры будут настроены под педаль газа и тормоза.
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С новым джойстиком пришла и новая тактильная виброотдача, тут конечно плюс игре.
Ride 4 — это гоночный симулятор где вы будете иметь доступ к более сотни различных мотоциклов, в игре присутствует динамическая погода и цикл дня и ночи, а также различные турниры.
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Минимальные системные требования:
- Операционная система: Windows 8.1 64-Bit
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- Процессор: Intel Core i5-2500K или AMD FX-6350
- Видеокарта: GeForce GTX 960 или GeForce GTX 1050
- Оперативная память: 8GB
- Свободное пространство на диске: 43GB
Релиз Ride 4 состоится 8 октября на PC, PlayStation 4 и Xbox One. На PlayStation 5 игра появится 21 января.
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