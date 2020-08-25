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Совсем недавно, Activision показали нам новый трейлер игры "Call of Duty: Black Ops Cold War", в нем собрали новостные события времён холодной войны, в них попали протесты и митинги, собственно из-за этого в Китае игру уже заблокировали.

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На данный момент Activision выпустили новый ролик, где нет момента с площадью Тяньаньмэнь, именно из-за этого был запрет на данную игру в Китае, но сохранился оригинальный ролик.

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На 1:05, в ролике видно события 1989 года на площади Тяньаньмэнь, тогда было жесткое подавление протеста с жертвами, когда власти Китая заметили фрагмент с событиями 1989 года, игра сразу же попала в черный список на китайском рынке, теперь остаётся только ждать решения Activision.

На данный момент, власти Китая запрещают любую информацию связанную с событиями 1989 года, и даже очень маленький фрагмент приводит к блокировке.

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Скорее всего, Activision будет вырезать Китай из игры, так как серия Call Of Duty тесно связана с военными действиями, а Китай в свою очередь не очень приветствует данную тему в своем интернете.

Есть и второй вариант, Activision оставляет Китай, но при этом игра пропадает с большого рынка Китая, а людей на данном рынке довольно много.

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Презентация новой Call Of Duty запланирована на 26 августа.