Бесплатное обновление в Marvel’s Iron Man VR принесло новый режим и множество других изменений
Sony Interactive Entertainment вместе с разработчиками "Camouflaj", выпустили новое бесплатное обновление для игры Marvel’s Iron Man VR, в нем добавили новый режим, новый уровень сложности, новые виды брони и оружия и многое другое.
реклама
Главное нововведение данного обновления - это новый режим "Новая игра +". Для открытия нового режима нужно сначала полностью пройти стандартный режим, после этого будет открыт режим "Новая игра +".
Отличия нового режима от стандартного: в нем можно будет использовать старые заработанные очки, которые вы заработали в стандартном режиме.
В новом обновлении также появился новый уровень сложности, а именно "Бескомпромиссный".
реклама
В обновлении добавили 8 новых комплектов брони, получить их можно будет при прохождении испытаний, также было добавлено новое оружие, ниже будет список.
Список нового оружия:
реклама
- Репульсор непрерывного излучения
- Электромагнитная пушка
реклама
- Микроскопический рой
- Гравитационная бомба
В обновлении разработчики разрешили игроку пропускать кат-сцены, но только если вы проходите задание во второй и более раз. Также теперь можно не выполнять второстепенные задания.
Iron Man VR вышел 3 июля 2020 года на PlayStation 4.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила