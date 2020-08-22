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Бесплатное обновление в Marvel’s Iron Man VR принесло новый режим и множество других изменений

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Sony Interactive Entertainment вместе с разработчиками "Camouflaj", выпустили новое бесплатное обновление для игры Marvel’s Iron Man VR, в нем добавили новый режим, новый уровень сложности, новые виды брони и оружия и многое другое.

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Главное нововведение данного обновления - это новый режим "Новая игра +". Для открытия нового режима нужно сначала полностью пройти стандартный режим, после этого будет открыт режим "Новая игра +".

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Отличия нового режима от стандартного: в нем можно будет использовать старые заработанные очки, которые вы заработали в стандартном режиме.

В новом обновлении также появился новый уровень сложности, а именно "Бескомпромиссный".

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В обновлении добавили 8 новых комплектов брони, получить их можно будет при прохождении испытаний, также было добавлено новое оружие, ниже будет список.

Список нового оружия:

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- Репульсор непрерывного излучения

- Электромагнитная пушка

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- Микроскопический рой

- Гравитационная бомба

В обновлении разработчики разрешили игроку пропускать кат-сцены, но только если вы проходите задание во второй и более раз. Также теперь можно не выполнять второстепенные задания.

Iron Man VR вышел 3 июля 2020 года на PlayStation 4.

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