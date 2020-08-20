Легендарная Company Of Heroes выходит на IOS и Android
Студия Feral Interactive объявила о выходе Company Of Heroes на IOS и Android, а именно 10 сентября, пользователи которые купили игру на Ipad, смогут сыграть на своих Iphone устройствах бесплатно.
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Напомню, игра Company Of Heroes была выпущена на Ipad устройства 13 февраля 2020 года.
В мобильной версии глобально изменили интерфейс, и максимально использовали сенсорное управление, в этом можно не сомневаться, ведь портом занимается Feral Interactive, к слову именно они выпустили Grid на мобильные устройства.
Company Of Heroes смогут сыграть владельцы Iphone 6S и выше, Android версия имеет официальный список, но как и с игрой Grid, большинство смартфонов которые не внесены в данный список смогут запустить игру с 60 FPS, возможно и ультра графикой, хотя чего сомневаться, ведь в списке "поддерживающих" игру нету даже серии Asus Rog Phone или Xiaomi Black Shark, а ведь недавно вышли смартфоны с 865 snapdragon, так что все смартфоны которые по характеристикам выше чем есть в списке, точно запустят игру.
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Список поддерживающих игру на Android:
- Google Pixel 2 и выше
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- Samsung Galaxy S8 и выше
- Samsung Galaxy Note 8 и выше
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- OnePlus 5T / 6T / 7 / 8
- Sony Xperia 1 / XZ2 Compact
- HTC U12+
- LG V30+
- Motorola Moto Z2 Force
-Nokia 8
- Xiaomi Mi 6 / Mi 9 / Mi 9T
- Xiaomi Pocophone F1
- Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Это и есть весь официальный список устройств которые поддерживают данную игру.
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