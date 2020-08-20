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Студия Feral Interactive объявила о выходе Company Of Heroes на IOS и Android, а именно 10 сентября, пользователи которые купили игру на Ipad, смогут сыграть на своих Iphone устройствах бесплатно.

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Напомню, игра Company Of Heroes была выпущена на Ipad устройства 13 февраля 2020 года.

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В мобильной версии глобально изменили интерфейс, и максимально использовали сенсорное управление, в этом можно не сомневаться, ведь портом занимается Feral Interactive, к слову именно они выпустили Grid на мобильные устройства.

Company Of Heroes смогут сыграть владельцы Iphone 6S и выше, Android версия имеет официальный список, но как и с игрой Grid, большинство смартфонов которые не внесены в данный список смогут запустить игру с 60 FPS, возможно и ультра графикой, хотя чего сомневаться, ведь в списке "поддерживающих" игру нету даже серии Asus Rog Phone или Xiaomi Black Shark, а ведь недавно вышли смартфоны с 865 snapdragon, так что все смартфоны которые по характеристикам выше чем есть в списке, точно запустят игру.

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Список поддерживающих игру на Android:

- Google Pixel 2 и выше

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- Samsung Galaxy S8 и выше

- Samsung Galaxy Note 8 и выше

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- OnePlus 5T / 6T / 7 / 8

- Sony Xperia 1 / XZ2 Compact

- HTC U12+

- LG V30+

- Motorola Moto Z2 Force

-Nokia 8

- Xiaomi Mi 6 / Mi 9 / Mi 9T

- Xiaomi Pocophone F1

- Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Это и есть весь официальный список устройств которые поддерживают данную игру.