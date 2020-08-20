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Студия inXile Entertaihment поделилась информацией о новых функциях в игре Wasteland 3, скорее всего в последний раз, ведь релиз игры состоится уже 28 августа.



Первое нововведение, это возможность приседать, как говорят разработчики, данная функция поможет избежать попадания в вас пуль, а также будет влиять на вашу точность, также увеличит время обнаружения вас противниками.



Второе нововведение, это переработка интерфейса торговца, теперь когда вы просматриваете товар можно выбрать каждого доступного персонажа, данная функция облегчит сравнение снаряжения.



Третье нововведение, это мини-карта, теперь стало в разы легче ориентироваться по местности, также на мини-карте можно видеть местоположение торговцев, карту можно отключить в настройках.



Четвертое нововведение в игру, это перманентная смерть, теперь если ваш союзник умирает и вы не успели его поднять то он пропадет из игры навсегда, а не выйдет из строя. Данную функцию можно будет включить или выключить в настройках сложности



Также разработчики сообщили что у них есть много идей по поддержке игры после релиза, так что обновления будут выходить часто, скорее всего.

Выход Wasteland 3 должен произойти уже 28 августа 2020 года на платформы: PC, Xbox One и PlayStation 4.