Студия Take-Two приобрела мобильную студию Playdots
Компания Take-Two Interactive завершила переговоры по поводу покупки студии PlayDots. По итогу переговоров, PlayDots приобрели за целых 192 миллиона американских долларов.
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Комментарий Майкла Вороша
"Наша покупка Playdots разрешить диверсифицировать и укрепить наше положение на мобильном рынке, в особенности жанра казуальных игр. Мы рады что команда Playdots в нашей семье и воодушевлены их разработками, а также позитивным вкладом в наш бизнес."
Студия PlayDots это разработчик мобильных видеоигр, известный за счет таких как проектов как Two Dots, Dots и Dota & Co.
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Two Dots - логическая мобильная видеоигра, вышедшая 29 мая 2014 года на IOS и Android. Задача игрока - соединять различные точки, например соединить красную точку с красной, а зелёную с зелёной, в игре на момент 18.01.2020 имеется 2525 различных уровней, на данный момент игра активно поддерживается разработчиками и почти каждую неделю выпускаются новые уникальные уровни, на сегодня игра имеет более 30 миллион загрузок, при этом 1 миллион игроков из России, также игра принесла создателям более 15 миллион долларов.
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Игра Two-Dots для Android устройств:ссылка
Игра Two-Dots для IOS устройств:ссылка
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