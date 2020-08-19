PlayWay анонсировала новый симулятор, где вы будете в роли дрессировщика
Польская компания PlayWay вместе с Games Incubator анонсировала новый симулятор "Animal Trainer", в нем мы получим роль тренера различных питомцев.
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Зная PlayWay как создателя многих симуляторов, скорее всего в игре будет огромное количество функций, конечно судить рано, но думаю, что полякам удастся сделать что-то реально интересное и новое в жанре симуляторов
Разработчики собираются детально создать все те действия, которые делают реальные инструкторы. Из животных разработчики предоставили на обучение нам крыс, орлов, котов, собак и ещё много различных видов животных.
Также в симуляторе поляки решили добавить состояния питомца, в итоге нам придется не только тренировать животное, но и кормить, поить, дать время на отдых, а также следить за здоровьем питомца. Вид тренировок будет влиять на животное, например, можно сделать агрессивного пса, или же собаку, которая может ухаживать за больными, выбор, как всегда, огромен.
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Дата выхода игры, увы, неизвестна, учитывая, что разработчики также создают 6 различных игр. Напомню: PlayWay создали много интересных симуляторов, например, серию Car Mechanic, или же Thief Simulator, были симуляторы и про рыбалку, охоту, механика, который ремонтирует грузовики, симулятор повара и ещё много различных симуляторов.
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Видео по игре от разработчиков:ссылка
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