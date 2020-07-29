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Разработчики Forza Motosport рассказали больше про новую часть игры, напомню, на ранее прошедшем Xbox Games Showcase, Turn 10 анонсировали новую часть Forza Motosport, а также сообщили о поддержке 4к разрешения с 60 кадрами в секунду на консоли нового поколения от Xbox - Xbox Series X, а также игра получит трассировку лучей, проще говоря RTX.

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В новом выпуске Forza Monthly, который выходит каждый месяц, разработчики рассказали нам новую информацию по новой части Forza. Креативный директор Крис Эсаке сообщил, что игра будет похожа на прошлые части, они хотят сделать ту атмосферу и тот геймплей, который был ранее в серии Forza Motosport, посмотрим смогут ли они это сделать.

Ссылка на стрим Forza Monthly

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Turn 10 также сообщила, что хочет упростить игру для новичков в серии игр Forza Motosport, увы, пока что они ничего не смогли с этим сделать, но будем надеяться, что они смогут сделать проект интересным как для старичков серии, так и понятным для новичков.

Также Эсаки рассказал о том, как они делали RTX поддержку в игре, по его словам, это было тяжело, все из-за движка, эта проблема привела к тому, что пришлось переработать некоторые функции в игре, например, рендеринг автомобилей, трасс, окружения.

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Новая часть серии игр Forza Motorsport выйдет на платформы: PC и Xbox Series X.