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Codemasters, разработчики Dirt 5 анонсировали новый режим "Path Finder".

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Режим Path Finder - это одиночный режим посвященный езде по различным холмам, горам, и других высот, конечно одних гор мало, именно в этом режиме вы сможете прыгать с камня и наоборот, ведь этого все ждут?

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В новом режиме будет использовать авто класса "Rock Bouncer", очень похожа на Монстр-трак, также имеет больше колеса, да и рама тоже похожа на монстра.

Посмотреть ролик от разработчиков игры можно по этой ссылке:ссылка

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Напомню, минимальные системные требования для игры на пк являются:

-Операционная система: Windows 7 64-bit

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-Процессор: Intel Core i3-2130 3.4GHz или AMD FX-4300

-Оперативная память: 8 GB

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-HDD: 50 GB на жестком диске

-Видеокарта: AMD Radeon HD 7750 1GB GDDR5 или NVIDIA GeForce GTX 650 Ti

Напомню требования не официальны, взяты с игрового портала который не имеет отношения к официальным разработчикам игры Dirt 5!

Также можно оформить предзаказ на платформу PC, и получить уведомление+игру сразу на свою библиотеку после выхода:ссылка

Dirt 5 выходит 9 октября на такие платформы как: PC, PlayStation 4 и Xbox One, PS5 и Xbox Series X, напомню на консолях PS5 и Xbox Series X игра будет в 120 фпс, надеемся что будет идти именно в 120 кадров, а не в 30, и при этом иметь нормальную графику.



