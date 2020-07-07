Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Создатели Cyberpunk описали героя Эвелин Паркер, поклонники имели возможность видеть ее в трейлере в Night City Wire совместно с "Ви (V)".

реклама

"Разум и амбиции Эвелин Паркер принуждают ее требовать от жизни наибольшего. Ее цель в жизни - стать актрисой и ее рациональное стремление к бизнесу привели ее к карьере в Кукольном доме, но данный скачок в ее карьере быстро стал кое-чем значительно более неизменным"

анонсы и реклама Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. <b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Ссылка на официальный пост создателей: здесь

реклама

Раньше CD Projekt Red также выпустили статью о Джуди, ее возможно увидеть в трейлере во время брейнданса.

"Джуди Альварез – талантливый техник брейнданса и довольно уважаема за свои способности, инновации и креативный подход. Желая поменять мир в лучшую сторону, она объединилась с группировкой The Mox и на данный момент трудится на их группировку в качестве техника брейнданса"

реклама

Скорее всего разработчики не будут останавливаться, множество персонажей, локаций и так далее. Таким хитрым образом они смогут раззадорить игроков, все это приведет к большим продажам на выпуске игры, а в соответствии с этим более большому доходу.

реклама





Cyberpunk 2077 выходит 19 ноября 2020 года на такие платформы как: PC, PlayStation 4 и Xbox One.

Предзаказ игры в Steam: ссылка



