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Создатели Cyberpunk 2077 рассказали о персонаже из игры, который строит карьеру в Кукольном доме

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Создатели Cyberpunk описали героя Эвелин Паркер, поклонники имели возможность видеть ее в трейлере в Night City Wire совместно с "Ви (V)".

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"Разум и амбиции Эвелин Паркер принуждают ее требовать от жизни наибольшего. Ее цель в жизни - стать актрисой и ее рациональное стремление к бизнесу привели ее к карьере в Кукольном доме, но данный скачок в ее карьере быстро стал кое-чем значительно более неизменным"

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Ссылка на официальный пост создателей: здесь

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Раньше CD Projekt Red также выпустили статью о Джуди, ее возможно увидеть в трейлере во время брейнданса.

"Джуди Альварез – талантливый техник брейнданса и довольно уважаема за свои способности, инновации и креативный подход. Желая поменять мир в лучшую сторону, она объединилась с группировкой The Mox и на данный момент трудится на их группировку в качестве техника брейнданса"

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Скорее всего разработчики не будут останавливаться, множество персонажей, локаций и так далее. Таким хитрым образом они смогут раззадорить игроков, все это приведет к большим продажам на выпуске игры, а в соответствии с этим более большому доходу.

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Cyberpunk 2077 выходит 19 ноября 2020 года на такие платформы как: PC, PlayStation 4 и Xbox One.

Предзаказ игры в Steam: ссылка


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