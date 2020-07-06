Анонсирована игра, разработанная одним человеком - Manor Lords
Slavic Magic, именно так называет себя геймдизайнер, который создавал игру Manor Lords один на протяжении 3 лет, и вот она выходит в свет.
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Вы - фанат Command And Conqueror Generals и ждали похожую игру? Если да, то вам очень повезло, ведь Manor Lords - это стратегия в реальном времени, где вам придется отстроить свою империю изнутри, а потом завоевать множество государств. Сама игра переносит нас во времена XI-XV веков, войска, здания, архитектура - все это основано на реальности.
Сражения также не остались позади, в игре их сделали очень функциональными, просто пустить больше войск не выйдет, вам нужно развить у солдат мотивацию воевать за страну, платить деньги и так далее. Только тогда у вас будет шанс на победу, это и есть баланс.
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Системные требования взяты с игрового портала, они не официальны! Все это может отличаться!
Рекомендуемые системные требования:
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- Операционная система: Windows 10
- Процессор: Intel Core i5 4690K, AMD Ryzen 5 1400
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- Оперативная память: 16 GB
- HDD: 30 GB на жестком диске
- Видеокарта: NVIDIA GeForce 1070 GTX или AMD Radeon RX 5700
Трейлер игры Manor Lords уже доступен к просмотру:посмотреть
Игра Manor Lords запланирована на 2020 год и выходит только на платформу PC
Игра в стиме:здесь
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