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Компания Capcom, более известная как издатель серии игр Resident Evil, анонсировала новую научно-фантастическую игру для игровой консоли PlayStation 5 - Pragmata

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Разработчики сообщили, действия игры будут происходить в анти утопическом мире, связанного с луной, какой год будет в игре, увы, неизвестно разработчики сообщают только лишь, что это будет будущее.

Разработчики также упомянули про графику: во-первых, в игре будет трассировка лучей, соответственно графика будет не на слабом уровне, и без игровых ПК не обойтись, поживем - увидим.

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Также разработчики выложили в сеть трейлер самой игры на PlayStation 5, на нем можно оценить графику и сам геймплей.

Трейлер здесь:ссылка

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Как сообщает один из игровых порталов в сети, минимальные системные требования будут такими:

*Windows 7 64 бит или выше

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*Процессор: Intel Core i5 или AMD Phenom II

*Оперативная память: 8 Гигабайт

*Видеокарта: AMD Radeon R9 270 или NVIDIA GeForce GTX 670

*8 Гигабайт места на жестком диске

*DirectX: 11

-Для поддержки трассировки лучей нужна видеокарта RTX серии-

Эти данные не официальные, так что на выходе игры все может отличаться, причем очень существенно.

Как сообщают разработчики игры, Pragmata должна выйти в 2022 году на такие платформы как: PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.







