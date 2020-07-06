Pragmata - новая научно-фантастическая игра от Capcom
Компания Capcom, более известная как издатель серии игр Resident Evil, анонсировала новую научно-фантастическую игру для игровой консоли PlayStation 5 - Pragmata
реклама
Разработчики сообщили, действия игры будут происходить в анти утопическом мире, связанного с луной, какой год будет в игре, увы, неизвестно разработчики сообщают только лишь, что это будет будущее.
Разработчики также упомянули про графику: во-первых, в игре будет трассировка лучей, соответственно графика будет не на слабом уровне, и без игровых ПК не обойтись, поживем - увидим.
реклама
Также разработчики выложили в сеть трейлер самой игры на PlayStation 5, на нем можно оценить графику и сам геймплей.
Трейлер здесь:ссылка
реклама
Как сообщает один из игровых порталов в сети, минимальные системные требования будут такими:
*Windows 7 64 бит или выше
реклама
*Процессор: Intel Core i5 или AMD Phenom II
*Оперативная память: 8 Гигабайт
*Видеокарта: AMD Radeon R9 270 или NVIDIA GeForce GTX 670
*8 Гигабайт места на жестком диске
*DirectX: 11
-Для поддержки трассировки лучей нужна видеокарта RTX серии-
Эти данные не официальные, так что на выходе игры все может отличаться, причем очень существенно.
Как сообщают разработчики игры, Pragmata должна выйти в 2022 году на такие платформы как: PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила