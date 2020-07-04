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Компания Rockstar Games запускает новые акции, на сей раз их сразу 3! Вся эта щедрость связана с праздником дня независимости США, который празднуется каждый год 4 июля.

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Первая акция - это удвоенный опыт и доллары в различных режимах игры, помечены эти режимы кружком с x2 меткой.

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Вторая акция, это уникальные предметы в честь дня независимости, преимущественно в раскраске флага США, разработчики отметили два предмета: это футболка "Статуя Счастья" и шляпа "Supa Wet".

Третья акция уже от Diamond казино, они готовы разыграть новый байк "Western Sovereign" в уникальной раскраске в виде флага США, но шанс конечно очень мал.

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Также будет множество скидок на транспорт, татуировки, одежду, яхты, квартиры, бизнес и т.д, как это было во время раздачи GTA 5 в Epic Games Store, скидки были до 75%!

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Акция от Rockstar и Twitch на 200 тысяч игровой валюты, чтобы получить их, вам необходима подписка Twitch Prime, свяжите ее с Rockstar Social Club и получите 200к игровой валюты.





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Акция для владельцев PlayStation Plus, нужно войти в любой день когда появиться свободное время до 5 августа, и в течение 72 часов вам должны перевести на счет Maze Bank 1 000 000 Долларов, так можно получать деньги каждый месяц до выхода GTA Online на приставку PS5.





Все акции в игре на официальном сайте Rockstar:ссылка

GTA V вышедшая 14 апреля 2015 года для ПК, по сей день приносит большой доход, и остаться очень популярной!



