Россия предупредила о зеркальных мерах.

В Европе нашли метод, при помощи которого можно передать Украине оружие за счет замороженных российских активов. Уже было изменено законодательство, а первые закупки произойдут в июле текущего года. Об этом сообщило издание Bloomberg.

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Так, Европа введет новый налог на "непредвиденную прибыль" от российских активов, что позволит выделить на финансирование Украины около €3 миллиардов в год, которые можно будет потратить на оружие и развитие военно-промышленного комплекса Украины. Для реализации идеи проект должны одобрить все страны Европы. При этом Россия обещала ответные меры в случае использования ее денег для украинских нужд.

В проекте говорится, что страны Европы смогут дважды в год передавать замороженные деньги в Европейский фонд мира, откуда уже и пойдут деньги на финансирование поставок оружия Киеву. Так же часть денег направят в Фонд поддержки Украины Ukraine Facility. Это программа, которая предполагает финансирование Киева на €50 миллиардов за четыре года. Еще часть средств РФ заберет Европа для покрытия расходов на содержание активов и на случай возможных рисков, включая ответные меры со стороны России.

Сообщается, что в случае принятия проекта, в первую очередь деньги пойдут на оплату расходов на содержание замороженных активов, а уже потом в фонды на помощь Украине.

Напомню, что с 2022 года в мире оказались замороженными около €260 миллиардов. В Европе находится большинство российских активов, примерно €190 миллиардов. Однако принятие проекта может задержаться, поскольку некоторые страны неохотно поддерживают это предложение.

Москва отметила, что изъятие активов в пользу Украины будет расцениваться как "воровство", так что любая попытка Запада изъять средства будет оспорена в судебном порядке, а Россия будет действовать зеркально.