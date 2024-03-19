Надеемся, технология не будет приводить к падению FPS.

Разработчики самой известной и одной из самых лучших антипиратских защит Denuvo из компании Irdeto работают над новой технологией, которая позволит студиям защитить свою игру от слива до ее релиза. Новая технология получила название TraceMark for Games - из названия уже можно понять, что она делает.

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Этот инструмент предотвращает утечки на всех этапах разработки, создавая уникальные цифровые отпечатки для разных сборок, а также отдельных копий игры, в случае слива которых, хакерам не поздоровится.

TraceMark for Games - это технология цифровых водяных знаков, которая давно используется в других сферах, таких как создание фильмов и спорте. В игровой сфере эта технология будет использоваться впервые, а компания Irdeto станет первопроходцем. Создатели технологии заверяют, что это защитит разработчиков игр при закрытых бета-тестированиях и при рассылке журналистам копий игры для обзоров до релиза.

Технология позволит внедрять в игру как невидимые, так и видимые водяные знаки. Она поддерживает все популярные платформы и может работать совместно с другими технологиями, включая антипиратскую защиту Denuvo.

Скорее всего, все современные ААА и АААА-проекты будут использовать эту технологию, а количество утечек до релиза после начала бета-тестирований должно снизиться, если хакеры не придумают, как можно эту систему безопасно обойти. Для обычных геймеров ничего не должно поменяться, если, конечно, эта технология не будет сильно влиять на производительность игры после ее релиза.