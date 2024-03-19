Этот шаг сделает кредиты более дорогими для потребителей и бизнеса.

Мировые события затронули и Японию, которая с 2007 года удерживала процентную ставку -0,1%. Сегодня центральный банк Японии прекратил свою сверхагрессивную программу монетарного стимулирования, и впервые после мирового кризиса повысил процентную ставку. Сначала она была повышена до нуля, а после до 0,1%. Банк Японии пытался ускорить экономический рост и управлять ценами после "потерянных десятилетий" стагнации и дефляции, а сейчас, по всей видимости, завершает этот путь.

реклама

Чиновники подчеркнули, что повышение процентной ставки в перспективе никак не повлияет на благосостояние граждан. Хотя, шаг японских чиновников, определенно, скажется на кредитах и бизнесе. Сильно выиграли только банки, которые смогут заработать больше денег на кредитовании.

К тому же такое решение японских чиновников сильно повлияет на государственный долг страны, который сейчас является одним из самых высоких в мире. Его невозможно покрыть всеми доступными деньгами Японии, а с повышением процентной ставки расходы на него увеличатся.

Так же банк Японии перестанет покупать некоторые облигации, поскольку они "выполнили свою роль". Заявлено, что продолжатся лишь инвестиции в долгосрочные государственные облигации

Японские экономисты отметили, что это первые шаги ЦБ к нормализации денежно-кредитной политики, к которой страна давно стремилась. Все дело в том, что все крупные страны во время кризиса повышают ставку, дабы обуздать инфляцию. Та же Европа и США подняли свои ставки в 2022 году.

Япония хочет побудить банки больше кредитовать бизнес, поскольку теперь работая в Японии они не будут уходить в минус. Это решение повлияет и на валюту, она станет слабее по отношению к доллару, а импорт станет дороже. Экспортерам наоборот, будет выгодно работать с Японией.