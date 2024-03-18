До гигантов индустрии еще очень далеко.

Совсем недавно в Китае был показан новый процессор KX-7000 от Zhaoxin для настольных ПК, который призван заменить американский Intel в Китае. Сегодня появились первые результаты его тестирования в базе данных Geekbench, и, до Intel и AMD этому процессору еще очень далеко.

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Так, если абстрагироваться от остального мира и представить, что существует только Zhaoxin, то компания проделала хорошую работу и 8-ядерный процессор KX-7000 показал двойной скачок производительности по сравнению со своим предшественником KX-6000, но он все так же уступает старым и дешевым решениям конкурентов.

Так, стандартная модель показала в Geekbench 6 823 балла в одноядерных и 3813 баллов в многоядерных тестах. Процессор работал на частоте 3,3 ГГц в режиме Boost, что ниже стандартного профиля повышения частоты 3,6 ГГц. Напомню, что старенький и слабенький Intel Core i3-10100F с 4 ядрами и 8 потоками и ускорением до 4,3 ГГц показал результаты сильно лучше. Он на 75% быстрее в одноядерных и на 17 % быстрее в многоядерных тестах.

Напомню, что серия процессоров KX-7000 была анонсирована в конце прошлого года. Она основана на архитектуре x86 Century Avenue. Компания обещала, что серия принесет двукратный прирост производительности по сравнению с прошлой их разработкой. Всего будет доступно два восьмиядерных варианта. Они отличаются ценой, целевой мощностью и тактовой частотой.

Так, топовая модель будет работать на частоте до 3,7 ГГц (базовая частота 3,2 ГГц). Более дешевая модель работает на тактовой частоте 3,6 ГГц с базовой частотой 3,0 ГГц. Процессоры поддерживают память DDR5 и DDR4, имеют 24 линии PCIe Gen4 и поддерживают материнские платы созданные на сокете LGA 1700 (последние процессоры Intel - 13 и 14 поколение). Впрочем, сами чипы очень похожи на последние решения Intel с точки зрения дизайна.