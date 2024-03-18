Сегодня были опубликованы кадры тестирования прошлого года.

Компания Anduril, занимающаяся разработкой нового американского дальнобойного дрона-камикадзе Altius-700M опубликовала кадры тестирования новой разработки, которые были засняты еще в прошлом году. В ходе этого тестирования, дрон ударил по макету российского зенитного ракетного комплекса "Бук-М2".

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Тестирование проводилось осенью прошлого года в штате Юта. В видеоролике кратко объяснили принцип работы дрона и описали его технические характеристики.

Так, Altius-700M является дальнобойным дроном-камикадзе, который способен обнаружить и уничтожить цель на расстоянии до 160 километров. При этом его хватает на 75 минут беспрерывного полета. Одна из новых важных систем в обновленной версии дрона — улучшенная система наведения. Конечно, это спланированное тестирование на макете, но на видео дрон четко влетел в цель.

Altius-700M остался достаточно универсальным дроном, поскольку его, как и прошлую версию Altius-600, можно запускать с разных платформ, как с земли, так и с воздуха. К тому же новая модель дрона легко подвергается модернизации сторонними инженерами из-за своей открытой архитектуры. Компания же уменьшила вес и добавила нового функционала.

После взрыва дрона камера задрожала, а макет был полностью уничтожен спустя несколько секунд.